 Suriyeli Kürtler: Şam′la Suriye için yol haritası hazırlayacağız | DÜNYA | DW | 28.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Suriyeli Kürtler: Şam'la Suriye için yol haritası hazırlayacağız

Suriye'deki Kürt gruplar, yedi yıldır savaşın sürdüğü Suriye için Şam yönetimi ile yol haritası hazırlayacaklarını duyurdu. Görüşmelerin yürütülmesi için komiteler kurulacak.

default

Önerdiğimiz linkler

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kanadı Esad yönetiminin davetiyle ilk kez Şam'da. Taraflar SDG kontrolündeki bölgelerin geleceğini görüşüyor. Ancak gündemde henüz resmi bir müzakere takvimi bulunmuyor. (27.07.2018)

Ana unsurunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Konseyi, Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda kontrol ettikleri bölgelerde birleşik bir yönetim kurma planını açıkladı. Planın Rakka'yı da kapsadığı bildirildi. (16.07.2018)

Suriye Devlet Başkanı Esad, Rus haber ajansına konuştu. "Askeri önceliğimiz İdlib" diyen Esad, İdlib ile de sınırlı kalmayacağını belirtti. (27.07.2018)

Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşta yer alan Suriyeli Kürt grupları temsil eden Suriye Demokratik Konseyi (SDK) ülkedeki çatışmaların sona ermesi için Şam hükümeti ile müzakerelerin geliştirileceğini duyurdu. Karara ilişkin ayrıntıları, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kolu olan Suriye Demokratik Konseyi açıkladı. Görüşmelerin tarafların kuracağı komiteler aracılığıyla yürütüleceği belirtildi. Açıklamada komitelerin, "demokratik ve yerinden yönetimli bir Suriye için yol haritası" hazırlayacağı kaydedildi. Konuyla ilgili Suriye hükümeti tarafından henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

SDG'den Esad'ın daveti ile Şam'a ilk ziyaret

YPG'nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadını temsil eden bir grup Suriyeli Kürt, Şam yönetiminin davetiyle başkentte Cuma günü temaslarda bulunmaya başlamıştı.

Suriye Demokratik Konseyi'nden İlham Ahmed'in liderliğindeki delegasyonun ziyareti, ülkede yedi yıldır devam eden iç savaşta Şam'a yapılan ilk resmi ziyaret oldu. Bir konsey yetkilisinin AFP'ye verdiği bilgiye göre, görüşmelerde SDG'nin Suriye'nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda kontrol ettiği bölgelerde kurduğu siyasi yapıların geleceği ele alınıyor.

Şam'ı ziyaret eden Suriye Demokratik Konseyi'nden heyete İlham Ahmed liderlik ediyor.

Şam'ı ziyaret eden Suriye Demokratik Konseyi'nden heyete İlham Ahmed liderlik ediyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, SDG ülke topraklarının yüzde 27'sinden fazlasını kontrol ediyor.

Türkiye SDG'nin ana bileşeni olan YPG'yi, PKK'nın Suriye kolu olarak görüyor. Ankara bu nedenle, IŞİD'e karşı mücadele veren ve doğrudan ABD tarafından desteklenen YPG'yi hem terör örgütü olarak değerlendiriyor hem de savaş sonrası oluşacak siyasi yapıyla ilgili gerçekleştirilen uluslararası toplantılara SDG'nin katılımına engel oluyor.

DW,rtr/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Syrien Co-Vorsitzende des Syrischen Demokratischen Rates (SDC) Ilham Ahmed und Riad Darar

SDG heyetinden Şam'a resmi ziyaret 27.07.2018

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kanadı Esad yönetiminin davetiyle ilk kez Şam'da. Taraflar SDG kontrolündeki bölgelerin geleceğini görüşüyor. Ancak gündemde henüz resmi bir müzakere takvimi bulunmuyor.

Symbolbild - Flüchtlingslager für Syrer in Jordanien

Moskova ve Şam sığınmacı merkezleri kuracak 18.07.2018

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi için kabul merkezleri kurulması konusunda Moskova ve Şam’ın anlaştığını duyurdu.

Syrien SDF Kämpfer

Suriyeli Kürtlerden "birleşik yönetim" adımı 16.07.2018

Ana unsurunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Konseyi, Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda kontrol ettikleri bölgelerde birleşik bir yönetim kurma planını açıkladı. Planın Rakka'yı da kapsadığı bildirildi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Seçimleri kazanan PTI lideri İmran Han (sağda) partisinin sözcüsüyle konuşuyor

AB'den Pakistan'daki seçim sürecine eleştiri

Pakistan'da İmran Han'ın zaferiyle sonuçlandığı açıklanan genel seçimlerde hile iddiaları sürüyor. Seçimlerin tekrarı için protestolar düzenlenecek. AB gözlemcileri ise seçimlere eşit şartlarda gidilmediği görüşünde. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 