Suriyeli çocuklar azalan yardımlar nedeniyle okula gidemiyor

Suriyeli yetkililere göre 4 milyon Suriyeli çocuk bu yıl okula başladı. Ancak ülkede yedi yıldır yaşanan savaş ve yıkım nedeniyle normale dönüş gerçekleşemiyor ve Suriye'de halen 2 milyon çocuk okula gidemiyor.

Suriye Milli Eğitim Bakanı Hazzan El Vaz son iki ayda 400 okulun tadilatını yaparak eğitime açtıklarını söylüyor ve öğrencileri okula davet ediyor. Ancak Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) bölge sorumlusu Geert Cappelaere savaşın devam ettiğini ve bunun çocuklarda iz bıraktığını söylüyor. Savaşın yarattığı travmalar ve kayıplar kadar yardımlardaki kesintiler de Suriyeli çocukları etkiliyor.

Suriye'de halen 2 milyon çocuk okula gidemiyor ve neredeyse her üç okuldan biri hizmet veremiyor. Yaklaşık 180 bin öğretmen de eğitim sistemini terk etmiş durumda.

Bağışçılar yardımda tereddüt ediyor

Suriye savaşının henüz ne zaman sona ereceği ve siyasi çözüm konusundaki belirsizlikler devam ederken, bağış yapan ülkeler yardımların nasıl en etkin şekilde kullanılacağını tartışıyor ve daha fazla yardım konusunda tereddüt ediyor.

Cappelaere, "Gerçek şu ki, çocuklar bir kez daha bir siyasi oyunun topu haline geldi, bir tarafta hükümet ve diğer tarafta bağış yapanlar var" şeklinde konuşuyor ve devam ediyor: "Nihayetinde biz ortada duruyoruz ve Suriyeli çocuklar adına kızgınlığımızı gösteriyoruz."

Eğitim Bakanı El Vaz, UNICEF'in "uluslararası fonlar azaldığı için" öğrencilere yardımı kestiğini söylüyor. UNICEF Suriye için fonunun ihtiyacı olandan 40 milyon dolar daha az olduğunu belirtiyor. Suriye hükümeti mültecilerin artık evlerine dönebileceğini söylüyor, ancak BM ve diğer kurumlar henüz bunun için erken olduğunu söylüyor. Diğer taraftan BM ve diğer kurumlar bütçe kısıtlamaları nedeniyle mültecilere verdikleri hizmetlerde aksama olmasından endişe ediyor.

Lübnan ve Ürdün'de fon açığı

UNICEF'in Lübnan ve Ürdün'de de neredeyse yarı yarıya fon açığı bulunuyor. UNICEF ülke direktörü Rob Jenkins kurumun Ürdün'de geçen yıl 55 bin çocuğa yaptığı okul yardımını bu yıl 10 bine düşürdüğünü söylüyor. Ülkede kayıtlı 670 bin mültecinin yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor.

Dünyada kişi başına en yoğun Suriyeli mülteci barındıran ülke olan Lübnan'da ise fonlardaki azalma sonrası 20 bin çocuk eğitim alamıyor. Lübnan'da kayıtlı 1 milyon Suriyelinin yüzde 55 'ini çocuklar oluşturuyor.

AFP,AP/SSB,DÇÜ

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