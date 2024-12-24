Suriye'deki silahlı gruplar feshediliyor

Suriye'de tüm silahlı gruplar kendilerini feshederek, Savunma Bakanlığı çatısı altında bir araya gelmeyi kabul etti.

Suriye geçici hükümeti, ülkedeki tüm isyancı silahlı grupların dağıtılarak, orduya entegre edileceklerini duyurdu.

Suriye devlet haber ajansı Sana ve geçici yönetimin Telegram hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, silahlı grupların liderleri Suriye'nin fiili yöneticisi Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. Bu görüşmede "Tüm grupların feshedilmesi ve Savunma Bakanlığının denetimi altında entegre edilmeleri" konusunda uzlaşma sağlandı.

Ebu Muhammed el Colani kod adlı eş-Şara Pazar günü Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ülkedeki silahlı tüm grupların yakında feshedileceğini duyurmuştu. Suriye'de "devlet kontrolü dışında silahların bulunmasına" izin verilmeyeceğini vurgulayan eş-Şara bunun Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgeleri kontrolü altında tutan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) için de geçerli olduğunu kaydetmişti.

ABD destekli SDG'nin omurgasını Türkiye tarafından PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak nitelendirilen Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesiyle birlikte Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Kürtlerin kontrolündeki Tel Rıfat ve Münbiç'te kontrolü ele geçirmişti. Suriyeli Kürtler, Türkiye ve SMO'nun Kobani kentine operasyon hazırlığında olduğunu öne sürüyor.

AFP, dpa, DW/JD, EC

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