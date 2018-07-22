Suriye'deki Rus üssüne İHA saldırıları artıyor

Rusya, Suriye'deki operasyonlarında kullandığı Hmeymim hava üssüne yönelik uzaktan kumandalı İHA (insansız hava aracı) saldırılarının son dönemde yoğunlaştığını bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada son bir ayda Hmeymim hava üssünü hedef alan patlayıcı yüklü 45 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"Beş İHA'nın son üç günde vurulduğunu" açıklayan Savunma Bakanlığı Sözcüsü General Igor Konaşenkov, diğer İHA'ların frekans bozucu sinyallerle düşürüldüğünü ifade etti. Rus yetkili, saldırılarda kullanılan İHA'ların tamamının muhalif silahlı grupların bulunduğu İdlib bölgesinden havalandığı bilgisini paylaştı.

Konaşenkov, 100 kilometreye kadar menzili olan İHA'ların basit cihazlar gibi görünse de, karmaşık bir teknoloji ürünü olduğunu ve dış yardım olmadan parçalarının monte edilmesinin zor olduğunu söyledi. Konaşenkov, "Bu kesinlikle teknik bilgiye sahip bir ülkenin bunu uluslararası terörist örgütlerle paylaştığının bir göstergesidir" dedi ancak bir ülke ismi vermedi.

Rusya, geçen Ocak ayında Hmeymim ve Tartus üslerini hedef alan İHA saldırılarında ABD'nin rolü olabileceğini iddia etmişti. Suriye rejiminin başlıca destekçisi olan Rusya, ABD'nin desteklediği silahlı gruplara karşı uzun süre cephede savaş vermişti.

IŞİD saldırıları

Çarşamba günü Deyr ez Zor'da Suriye ordusuna ait bir mevzinin hedef alındığı saldırıda yedi asker ölmüştü. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD tarafından üstlenilen saldırının son bir yılda bölgedeki Suriye hava üssüne en yakın saldırı olarak kaydedildiğini bildirdi. Stratejik önemdeki Deyr ez Zor hava üssü geçen yıl silahlı muhaliflerin elinden kurtarılmıştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Suriye ve Irak'ta yerleşim yerlerinden tamamen temizlenen IŞİD'in iki ülkede halen 30 bin üyesi bulunuyor ve güvenlik güçlerine karşı gerilla taktiği ile saldırılar düzenliyor.

AP,dpa/GY,BK

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