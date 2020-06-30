Suriye'deki insani krize yaklaşık 7 milyar euro yardım sözü

Dokuz yıldır iç savaşla boğuşan Suriye'ye uluslararası bağışçılardan 6 milyar 900 milyon euro yardım taahhüdü geldi. Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde yapılan konferans sonrası yaptığı açıklamada, 2020 için 4 milyar 900 milyon euro fon sağlanacağını duyurdu. Lenarcic "Bugün sadece sözle değil milyonlarca insan için fark yaratacak olan somut vaatlerle Suriyelilerle dayanışmamızı gösterdik" dedi.

80 ülkenin yetkililerini, uluslararası yardım örgütlerini ve Suriyeli sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren konferansta taahhüt edilen para, savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanlara yiyecek ve ilaç yardımıyla eğitim hizmeti sağlanması için harcanacak.

Almanya'dan 1 milyar 580 milyon yardım

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesi adına Suriyelilere 1 milyar 580 milyon euro yardım sözü verdi. Konferansta konuşan Maas, "İnsani yardıma erişim daha da kısıtlanmış durumda. Harap durumdaki sağlık tesisleri ihtiyacı karşılayamıyor. Bugün, dünyanın Suriye'yi önemsediğini, Suriye halkının unutulmadığı gösterebiliriz" diye konuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de savaştan kaçan Suriyeli sığınmacılara kapısını açan Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak'a teşekkür etti.

2019'da AB, Suriyelilere yardım için Türkiye, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye'ye 8 milyar 900 milyon euro fon sağlamıştı.

Oxfam: Miktar ihtiyacın altında

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'a göre 6 milyar 9 milyon euroluk yardım, Suriye'de ihtiyaç duyulan miktarın altında. Oxfam'ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Yöneticisi Marta Lorenzo, "Bağışçı ülkerin verdiği sözler 1 milyon kişinin açlık, COVID-19 ve sığınmacıları vuran ekonomik gerilemeyle karşı karşıya olduğu Suriye krizini aşmakta yetersiz kalıyor" dedi.

Konferansta koronavirüs salgını nedeniyle komşu ülkelerde ekonomik durumun kötüye gitmesinin Suriye'deki insani krizi de derinleştirdiğine dikkat çekildi. BM'nin İnsani İşler Koordinasyonu ofisinden Danielle Moylan, Suriye'de yetersiz beslenmenin rekor seviye ulaştığını ve temel gıda fiyatlarının 12 ayda yüzde 209 oranında arttığını vurguladı.

BM'nin hedefi 19 milyar dolar

Suriye'nin komşu ülkeleri de konferansta sığınmacı krizini nedeniyle yardım talebinde bulundu. Lübnan Başbakanı Hassan Diab, 1 milyondan sığınmacıya ev sahipliği yapmanın krizin başlangıcından bu yana ülkesine 40 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler bu yıl içerisinde Suriye için 10 milyar dolar yardım toplamayı hedefliyor.

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden savaş, 400 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu ve komşu ülkelerle Avrupa'ya göçün kapısını araladı. Bugün itibarıyla Suriye'deki çatışmalar nedeniyle 11 bin milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi. Yaklaşık 9 milyon kişinin de yeterli gıdaya erişimi bulunmuyor.

AP,dpa/ÖA,JD

© Deutsche Welle Türkçe