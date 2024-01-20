Suriye'deki İsrail saldırısında 4 İran Devrim Muhafızı öldü

İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırıda en az dört İran Devrim Muhafızları üyesi hayatını kaybetti.

İsrail'in Şam yakınlarında düzenlediği saldırıda dört İran Devrim Muhafızları üyesi hayatını kaybetti. İran devlet radyosu haberi doğruladı. Radyonun Arapça bölümünden yapılan açıklamada ölenler arasında iki üst düzey askeri danışmanın bulunduğu belirtildi.

İran haber ajansı Mehr de ölenlerin İran Devrim Muhafızları gizli servis subayları olduğunu duyurdu. Haberde "Devrim Muhafızları Suriye istihbarat şefi, yardımcısı ve diğer iki Devrim Muhafızları mensubu Suriye'ye İsrail tarafından düzenlenen saldırıda şehit olmuştur" denildi.

Fotoğraf: LOUAI BESHARA/AFP/Getty Images

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ölü sayısını beş olarak duyurdu. Açıklamada söz konusu askerlerin beş katlı bir binada "İran'ın müttefiki olan liderlerle" toplantı halinde oldukları belirtildi. Saldırı sonrası tamamen tahrip olan binanın yer aldığı semtin yüksek güvenlikli bölge olarak kabul edildiğini kaydeden Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, burada İran Devrim Muhafızları temsilcilerinin İran yanlısı Filistinli örgütlerin temsilcileriyle düzenli olarak toplantı yaptığını belirtti.

Fotoğraf: LOUAI BESHARA/AFP/Getty Images

Suriye resmi haber ajansı SANA da başkent Şam'ın Mezze semtinde bir konutun İsrail saldırısına uğradığını bildirdi. Haberde ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmedi. Şam'ın Mezze semtinde Birleşmiş Milletler'e ait binalar, büyükelçilikler ve restoranlar bulunuyor.

İran Devrim Muhafızları dört gün önce Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki Erbil'de bir "İsrail istihbarat karargahına" saldırıda düzenlediğini açıklamıştı. Iraklı yetkililerin verdiği bilgilere göre saldırıda dört sivil hayatını kaybetmiş ve altı kişi de yaralanmıştı.

AFP, dpa / EC, CÖ