 Suriye′deki iç savaşta en az ölü sayısı 2018′de | DÜNYA | DW | 31.12.2018

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DÜNYA

Suriye'deki iç savaşta en az ölü sayısı 2018'de

Suriye'de en düşük can kaybının 2018'de yaşandığı açıklandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre 2018'de 19 binden fazla insan öldü. Ölenlerin bin 437'sini çocuklar oluşturuyor.

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Suriye'de yedi yıldır süren iç savaşta en az can kaybı 2018 yılında kaydedildi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmalar sonucu bir yılda 19 bin 666 kişinin öldüğünü açıkladı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Başkanı Rami Abel Rahman, "Çatışmaların başlamasından bu yana en düşük ölü sayısı 2018'de kaydedildi" dedi. 2018 yılında hayatını kaybedenlerin 6 bin 349'unu sivillerin oluşturduğu belirtildi. Gözlemevi'nin verilerine göre Suriye'de bir yılda bin 437 çocuk çatışmalar nedeniyle öldü.

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Suriye'de Esad rejimi, Rusya ve İran'ın desteğiyle ülke topraklarının yarısında yeniden hakim duruma geldi. Diğer bölgeler ise Türkiye dahil dış güçlerin desteğindeki gruplar arasında bölünmüş durumda. (05.09.2018)

Çoğunluğu IŞİD'li cihatçıların akrabası olduğu belirtilen sivillerin, örgütün Suriye'deki son kalesi Hajin'den ayrılmaya başladıkları bildirildi. Gözlemevi'ne göre şu ana kadar 11 bin 500 kişi kenti terk etti. (27.12.2018)

Alman meclisi uzmanlarının hazırladığı bilirkişi raporunda, "Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığının uluslararası hukuk açısından işgal kriterlerini karşıladığı" tespitinde bulunuldu. (26.12.2018)

Suriye'de geçen yıl 33 bin kişi hayatını kaybetmişti. Suriye'deki iç savaşta en fazla can kaybı 2014 yılında yaşanmıştı. IŞİD'in Suriye ve Irak'ın kuzeyinde halifelik ilan ettiği 2014 yılında 76 bin kişi ölmüştü.

Esad yönetimi Suriye'nin yüzde 60'ını elinde tutuyor

2018 yılı Suriye'de siyasi ve askeri dengenin değiştiği bir yıl olarak da kayıtlara geçti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Şam çevresinde muhalif grupların varlığına son veren Esad yönetiminin Suriye'nin yüzde 60'ında kontrolü sağladığını aktardı. Hükümet güçleri, 2018'de Rusya ve İran'ın desteği ile muhalifler ve IŞİD'in elinden çok sayıda bölgeyi alarak gücünü artırmıştı.

2018'de IŞİD kan kaybetmeyi sürdürdü. Gözlemevi, IŞİD kontrolündeki bölgelerin şu an Suriye topraklarının yüzde 2.3'üne tekabül ettiğini belirtti.

Gözlemevi, Suriye'de Beşar Esad yönetimine karşı 2011'de patlak veren iç savaşın başlangıcından bu yana ülkedeki yerel ağı ile çatışmaların ve can kaybının kaydını tutuyor.

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Berger: Suriyelilerin dönüşü için koşullar oluşmadı

AFP,dpa/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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