Suriye'deki ABD üssüne saldırıyı İran yanlısı örgüt üstlendi

Suriye'nin doğusundaki bir ABD askeri üssüne düzenlenen İHA saldırısında en az altı SDG mensubu öldürüldü. Saldırıyı "Irak'ta İslami Direniş" örgütü üstlendi.

Ana bileşeni YPG olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilindeki bir ABD askeri üssüne düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında altı mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

ABD öncülüğünde IŞİD'le mücadele için 2014 yılında kurulan koalisyonun Suriye'deki en büyük üssü olan askeri üsteki "bir eğitim akademisinin" vurulduğunu belirten SDG, saldırıyı kınarken karşılık hakkını da saklı tuttuğunu belirtti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda yedi SDG mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.

Gözlemevi, 18 SDG'linin de yaralandığı saldırının, "Suriye ve Irak'a yönelik ABD saldırılarının ardından Amerikan üslerinin İran yanlısı gruplarca hedef alındığı ilk saldırı olduğunu" belirtti.

"Irak'ta İslami Direniş" üstlendi

ABD üssüne yönelik İHA saldırısını, İran destekli Iraklı milislerin çatı örgütü konumundaki "Irak'ta İslami Direniş" üstlendi. ABD'nin Gazze'de İsrail'e verdiği desteğe karşı olan örgüt, El Ömer petrol sahasındaki "Amerikan işgal üssüne yönelik" bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Daha önce de Irak ve Suriye'deki ABD üsleri ve askerlerine yönelik onlarca İHA saldırısı düzenleyen "Irak'ta İslami Direniş" örgütü, bu ülkelerdeki Amerikan askerlerinin geri çekilmesini istiyor.

ABD, 28 Ocak'ta Ürdün'deki askeri üssüne düzenlenen İHA saldırısından da bu örgütü sorumlu tutmuştu. Washington, Ürdün'deki saldırıda üç ABD askerinin öldüğünü, 40'ı aşkın askerin de yaralandığını açıklamıştı. Tahran ise milislerin İran'dan bağımsız hareket ettiğini belirterek bu saldırıyla arasına mesafe koymuştu.

ABD ordusu, Ürdün saldırısının ardından Cuma gecesi Irak'ın batısındaki ve Suriye'nin doğusundaki İran destekli grupları vurmuştu. ABD Başkanı Joe Biden, Suriye ve Irak'ta savaş uçaklarıyla düzenlenen hava saldırılarının ardından, "Karşılığımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek" açıklamasında bulunmuş; ABD'nin bu saldırıları Tahran, Bağdat ve Şam'ın tepkisine neden olmuştu.

DW,AFP,AP / CÖ,ET

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