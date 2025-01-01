Suriye'de yeni yönetimden 'özgür basın' sözü

Suriye geçiş hükümetinin Enformasyon Bakanı Muhammed El Ömer, basın özgürlüğünü tesis etme sözü verdi. Haber ajansı AFP'ye konuşan El Ömer, "Beşar Esad döneminde ciddi şekilde kısıtlanan basın ve ifade özgürlüklerini pekiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Önümüzdeki dönemde özgür, objektif ve profesyonel bir medya ortamı inşa etmeye uğraşıyoruz" diye konuşan El Ömer, "hedefi iktidarın imajını parlatmak olan bir resmi medya ile devam etmek istemediklerini" anlattı.

Suriye'de silahlı muhaliflerin 8 Aralık 2024 günü başkent Şam'a girmeleriyle 24 yıllık Beşar Esad yönetimi sona ermişti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün 2024 yılı basın özgürlüğü endeksinde Suriye; Eritre'nin önünde, Taliban yönetimindeki Afganistan'ın gerisinde sondan ikinci sırada yer alıyordu.

AFP / MUK,TY

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