 Suriye′de Tartus limanının işletmesi Rus şirkete veriliyor | DÜNYA | DW | 26.04.2019

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DÜNYA

Suriye'de Tartus limanının işletmesi Rus şirkete veriliyor

Suriye Ulaştırma Bakanı, Tartus limanının işletme hakkını 49 yıllığına alacak olan Stroytransgaz şirketinin 500 milyon dolar yatırım yaparak limanı büyük kargo gemilerine elverişli hale getireceğini açıkladı.

Tartus limanında bir Rus uçak gemisi

Tartus limanında bir Rus uçak gemisi

Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hammud Tartus'taki ülkenin en büyük limanının işletmesinin 49 yıllığına Rus şirketi Stroytransgaz'a verildiğini açıkladı. Hammud'un hükümete yakın El Vatan gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Rus şirket limanın genişletilmesi için 500 milyon dolar yatırım yapacak. Hammud, fizibilite çalışmasının ardından varılan anlaşmanın iki tarafın da yararına olduğunu belirtti.

Rusya'nın Soğuk Savaş döneminden beri Tartus limanında askeri deniz üssü bulunuyordu. Bu üs, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta Rusya'nın Şam yönetimine verdiği askeri destekte önemli rol oynadı.

Bakan Hammud devlet televizyonuna yaptığı açıklamada da 1960'lı yıllarda faaliyete geçen Tartus limanının büyük gemilerin yanaşabileceği özellikte olmadığını vurgulayarak, derinliğinin 4 ile 13 metre arasında olduğunu söyledi. "Mevcut tesisler 30-35 tondan ağır gemiler için uygun değil, 100 tondan ağır kargo gemilerinin yanaşmasını sağlayacak oldukça derin rıhtımlar sağlamamız gerekiyor" diyen Hammud, genişletme çalışmalarının ardından doğu Akdeniz'deki limanın kapasitenin yıllık 4 milyon tondan 38 milyon tona ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Karte Syrien Tartus Hasakeh Homs Englisch

"Ekonomik yükü hafifletecek"

Suriyeli bakan ayrıca projenin, Şam rejimine uygulanan uluslararası yaptırımların ülkenin sırtına bindirdiği yükü hafifletmeye yardımcı olacağını vurguladı. Geçen hafta Rus medyasında çıkan haberlere göre Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, Şam ile yapılan görüşmelerin ardından Tartus limanıyla ilgili anlaşmanın bir hafta içerisinde imzalanabileceğini söylemişti.

Petrol, gaz ve madencilik alanında faaliyet gösteren Rus şirketleri iç savaş sırasında dahi Suriye'de yatırımlarına devam etmişti. Tartus limanı projesi için anlaşmaya varılan Stoytransgaz şirketi Moskova yönetimine yakın işadamı Gennady Timçenko'ya ait. Suriye yönetimi, Rusya'nın en büyük inşaat şirketlerinden biri olan 1991'de kurulan Stoytransgaz'a Palmira'da fosfat yatırımı yapması için 2018'de 50 yıllık bir imtiyaz sağlamıştı.

2015 yılından beri Rusya'nın operasyonel askeri desteğini alan Suriye rejimi, silahlı muhalifleri ve cihatçı örgütleri pek çok bölgede yenilgiye uğrattı ve ülkenin büyük bölümünde kontrolü sağladı.

AFP/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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