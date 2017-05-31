 Suriye’de son 29 yılın en kötü buğday hasadı | DÜNYA | DW | 09.10.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Suriye’de son 29 yılın en kötü buğday hasadı

Suriye’de bu sene 1 milyon 200 bin tonluk buğday hasadı yapıldı. BM’ye göre bu rakam son 29 yılın en düşüğü. Verimsiz hasadın sebebi ise yedi senesini tamamlayan savaş ve kuraklık olarak gösteriliyor.

default

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Suriye’de son 29 yılın en düşük buğday hasadının bu yıl gerçekleştiğini açıkladı. 2018’de yapılan toplam 1 milyon 200 bin tonluk buğday hasadının, ülkede geçen yıla oranla yüzde 30’luk bir düşüşe işaret ettiği kaydedilirken, bunda savaş koşullarının yanı sıra kuraklığın da etkili olduğu belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan FAO Suriye temsilcisinin yardımcısı Adam Yao, “Ülkede yeni bir durum var, çünkü bu koşullarda birçok çifti en yüksek fiyatı verene satış yapacak. Üretilen buğdayın bir kısmı tüccarlara, bir kısmıysa Türkiye ve Irak’a satılacak” dedi.

FAO’nun verilerine göre Suriye’de savaşın başladığı 2011’den önce buğday hasadı ortalama yılda 4 milyon ton civarındaydı ve ülke 1 milyon 500 bin ton buğday ihraç edebiliyordu.

Öte yandan buğday hasadındaki bu düşüşün ekmeğe sübvansiyon uygulayan Suriye hükümetini zora sokabileceği belirtiliyor. Suriye Ulaştırma Bakanlığı, Haziran ayında yaptığı açıklamada çoğunluğu Rusya’dan olmak üzere 1 milyon 500 bin ton civarında buğday ithalatı yapılacağını duyurmuştu.

rtr,DW/DBN,DÇÜ
© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Küresel açlık sorunu çözülebilir mi?

Dünyada açlık çeken insanların sayısı hızla artmaya devam ediyor. BM, 2030 yılına kadar açlık sorununu tümüyle ortadan kaldırmayı hedefliyordu. Ancak bu hedefin gerçekleşmesi hayli uzak bir ihtimal olarak görülüyor. (15.09.2018)  

Dünyada 821 milyon kişi aç

Beş BM örgütü tarafından hazırlanan rapora göre, dünyada 821 milyon kişi açlık çekiyor. Bu sayının arttığına dikkat çeken yetkililer, açlık ve yetersiz beslenmenin başlıca nedeninin iklim değişikliği olduğunu belirtti. (11.09.2018)  

Benzer içerik

Russland Türkei - Präsidenten Putin & Erdogan in Sotschi

Rusya'nın Türkiye yaptırımlarında yumuşama 31.05.2017

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir kararname ile Türkiye'ye uygulanan yaptırımlarda azaltmaya gitti. İnşaat ve tur şirketlerine uygulanan engeller kaldırıldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley (sol) ve ABD Başkanı Donald Trump

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in istifasını kabul ettiğini açıkladı. Haley yıl sonuna kadar görevine devam edecek. 

FOTO-GALERİ

DITIB Zentralmoschee Köln-Ehrenfeld (DW/M. Odabasi)

Merkez Camii: Birlikteliğin sorunlu sembolü

DİTİB Köln Merkez Camii'nin entegrasyonun simgesi olması planlanıyordu. Ancak cami birçok tartışmaya da neden oldu. 