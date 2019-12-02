 Suriye′de sığınmacı kampına roketli saldırı | DÜNYA | DW | 20.12.2019

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DÜNYA

Suriye'de sığınmacı kampına roketli saldırı

Suriye'de rejim güçleri tarafından İdlib'deki bir sığınmacı kampına düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü.

Saldırıda roket kullanıldı

Saldırıda roket kullanıldı

Suriye'de Rusya'nın da desteklediği rejim birlikleri tarafından ülkenin kuzeybatısında düzenlenen hava saldırısında en az on sivil hayatını kaybetti. Roketli saldırı İdlib kentinin kuzeyinde bulunan bir sığınmacı kampına yönelik düzenlendi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Perşembe günü yaptığı açıklamada, İdlib kentini hedef alan ve günlerdir devam eden hava saldırılarında aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 32 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada hava saldırıları nedeniyle sadece Salı günü yaklaşık 8 bin kişinin İdlib'den kaçarak Türkiye sınırına gittiği belirtildi.

İdlib, Esad yönetimine direnen muhaliflerin son kalesi olarak biliniyor.

dpa/TY,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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