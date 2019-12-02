Suriye'de sığınmacı kampına roketli saldırı

Suriye'de rejim güçleri tarafından İdlib'deki bir sığınmacı kampına düzenlenen saldırıda en az 10 kişi öldü.
Suriye'de Rusya'nın da desteklediği rejim birlikleri tarafından ülkenin kuzeybatısında düzenlenen hava saldırısında en az on sivil hayatını kaybetti. Roketli saldırı İdlib kentinin kuzeyinde bulunan bir sığınmacı kampına yönelik düzenlendi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Perşembe günü yaptığı açıklamada, İdlib kentini hedef alan ve günlerdir devam eden hava saldırılarında aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 32 kişinin yaralandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada hava saldırıları nedeniyle sadece Salı günü yaklaşık 8 bin kişinin İdlib'den kaçarak Türkiye sınırına gittiği belirtildi.
İdlib, Esad yönetimine direnen muhaliflerin son kalesi olarak biliniyor.
dpa/TY,ET
© Deutsche Welle Türkçe
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk birlikleri ve Türkiye destekli milislerin topçu ateşi sonucunda Tel Rıfat’ta en az 9 sivilin, Suriye ve Rusya’nın hava saldırılarında ise İdlib’de en az 15 sivilin öldüğünü duyurdu. (02.12.2019)
İdlib’de hükümet güçleri ile silahlı muhalif güçler arasında hafta sonunda yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı. Hayatını kaybedenlerden 15'inin sivil olduğu bildirildi. (02.12.2019)