Suriye'de rejim güçlerinden El Bab'a saldırı iddiası

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki El Bab kasabasına rejim güçlerince açılan top ateşinde en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Gözlemevi, ölenler arasında çocukların da bulunduğunu ve saldırıda en az 38 kişinin de yaralandığını belirtti.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren ve Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil savunma ekibi bu sabah gerçekleşen saldırıdaki can kaybını dokuz olarak duyurmuştu. Beyaz Baretliler, 28 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Saldırıda kasaba merkezindeki bir pazar yerinin vurulduğu bildirildi.

Associated Press'in haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad rejiminin bu bombardımanı, Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde Halep kırsalında düzenlediği bir hava saldırısına misilleme olarak gerçekleştirdiğini öne sürdü. Sınır bölgesindeki hava saldırısında Suriye ordusunun yanı sıra ABD destekli Kürt güçlerin de kayıp verdiği bildirilmişti.

Haseke iddiası

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt özerk yönetimi ise dün gece yarısı Haseke kenti yakınlarında kızlara yönelik bir rehabilitasyon merkezinin Türkiye tarafından vurulduğunu iddia etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rehabilitasyon merkezindeki dört çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı.

DW,AFP,AP,rtr/CÖ,JD