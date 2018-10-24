 Suriye′de rehin tutulan Japon gazeteci: Cehennemi yaşadım | DÜNYA | DW | 25.10.2018

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DÜNYA

Suriye'de rehin tutulan Japon gazeteci: Cehennemi yaşadım

2015 yılında Suriye'deki radikal unsurlar tarafından kaçırılan Japon gazeteci Jumpei Yasuda ülkesine geri döndü. Japonya Başbakanı Abe, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri'ni arayarak teşekkür etti.

Japon gazeteci Yasuda

Japon gazeteci Yasuda

Üç yıl önce Suriye'deki El Kaide'ye yakın olduğu tahmin edilen radikal bir grup tarafından kaçırılan, birkaç gün önce serbest bırakılarak Türkiye'ye götürülen Japon gazeteci Jumpei Yasuda, ülkesine döndü. Yasuda, Tokyo'daki havalimanına indikten sonra, kendisini bekleyen gazetecilere bir açıklama yapmadan siyah bir araca binerek alandan uzaklaştı.

Japonya'ya gitmeden önce Suriye'den getirildiği Antakya'da gazetecilere konuşan 44 yaşındaki Yasuda, Suriye'de üç sene boyunca "cehennemi" yaşadığını ve bunun ardından özgür olduğu için "çok mutlu" olduğunu ifade etti. Yasuda bir çekincesini de paylaşarak kendisinin rehin tutulduğu sürede değişen dünya koşullarına nasıl uyum sağlayacağını bilemediğini ifade etti. Yasuda, "bana ne olacağı veya bundan sonra ne yapmam gerektiği konusunda biraz endişeliyim" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Tamim bin Hamad El Tani'yi telefonla arayarak yardımlarından dolayı kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Jumpei Yasuda'nın 2015 yılında, sonradan Hayat Tahrir el Şam adını alan el Kaide bağlantılı Nusra Cephesi tarafından kaçırıldığı tahmin ediliyor. Geçen yıl Yasuda'nın, kendisi gibi kaçırılan İtalyan gazeteci Alessandro Sandrini ile serbest bırakılmak için çağrıda bulunmalarını gösteren bir video kaydı ortaya çıkmıştı.

IŞİD'in 2015 yılında Japon savaş muhabiri Kenji Goto ve beraberindeki Haruna Yukava'yı öldürmesinden sonra Tokyo hükümeti rehinelerin serbest bırakılması için gayret göstermediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

DW,AP,AFP/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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