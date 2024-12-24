Suriye'de Noel ağacının yakılması protesto edildi

Humus kenti yakınlarındaki Sukalibya kasabasında bir Noel ağacının yakılması üzerine Şam'da Hristiyanlar tarafından protesto gösterisi düzenlendi.

Suriye'de bir Noel ağacının yakılmasına dair görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine başkent Şam'da protesto gösterisi düzenlendi.

Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde başlayan ve Bab Şarki'deki Ortodoks Patrikhanesi'ne doğru yürüyüşe geçen yüzlerce gösterici, "Hristiyanlara haklarının verilmesini" talep eden sloganlar attı. Fransız haber ajansı AFP'nin bildirdiğine göre, bazı göstericiler ellerinde ahşaptan yapılmış haç taşırken, bazıları ise Şam'daki yeni yönetimin benimsediği üç yıldızlı bayrağı göndere çekti.

AFP'ye konuşan bir gösterici, "Münferit vaka adı altında Hristiyanlara karşı çok sayıda haksızlık yapılıyor. Eskiden olduğu gibi eğer ülkemizde Hristiyanlık inancını yaşamamıza izin verilmeyecekse burada bize yer yok" ifadelerini kullandı.

Bazı göstericilerin ellerinde ahşap haç taşıdı. Fotoğraf: REUTERS

Şam'daki gösteri, Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı Humus yakınlarındaki Sukalibya kasabasında bir Noel ağacının yüzü maskeli kişiler tarafından yakıldığına dair görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrasında düzenlendi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Noel ağacını yakanların radikal İslamcı Ensar el Tevhid örgütüne mensup yabancı savaşçılar olduğunu bildirdi.

Sosyal medyada yayılan bir diğer videoda ise Şam'da yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir Şam (HTŞ) milislerinin dini temsilcisinin Noel ağacını yakanların Suriyeli olmadığı ve cezalandırılacakları konusunda kasaba halkına güvence verirken görüldü. Videodaki görüntülerde, HTŞ temsilcisi "Ağaç yarın sabaha kadar yeniden dikilecek ve ışıklandırılacak" ifadelerini kullandı.

8 Aralık'ta Şam'ı ele geçirerek Beşar Esad rejimini deviren HTŞ, çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğu Suriye'de azınlıkların da korunacağını belirtiyor. HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani kod adlı Ahmet eş-Şara da Suriye geçici hükümetinin tüm Suriyelileri ve devlet kurumlarını koruyacağını duyurmuştu.

AFP/JD, EC

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