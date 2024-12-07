Suriye'de muhalif gruplar Humus'a ulaştı

Suriye'de rejim güçleriyle savaşan silahlı muhalif grupların ilerleyişi sürüyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin Halep ve Hama'daki kazanımlarının ardından güneydeki Dera vilayetinin de yüzde 90'ından fazlasını ele geçirdiğini duyurdu. Muhaliflerin kontrol sağladığı yerler arasında, vilayete adını veren Dera kenti de bulunuyor. Dera, Suriye'de 2011 yılında rejim karşıtı ayaklanmanın başladığı yer olarak biliniyor.

Suriye ordusundan bugün yapılan açıklamada, bölgeye sevk edilen askeri birliklerin Dera ve Süveyda vilayetlerinde yeniden mevzilendiği bildirildi.

Suriye devlet medyası tarafından duyurulan açıklamada, "Dera ve Süveyda'daki güçlerimiz, terörist unsurların askeri kontrol noktalarımıza saldırıları üzerine bu yönde bir güvenlik kordonu oluşturuyor" denildi.

Suriye ordusu ayrıca Hama ve Humus'ta hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve Suriye'deki yerel medya, Süveyda'da emniyet müdürleri ve siyasi yetkililerin makamlarını terk ettiğini, muhalif grupların da birçok güvenlik kontrolü noktasını ele geçirdiğini bildirmişti.

Humus'taki rejim güçlerine çağrı

Suriye'de silahlı muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı 27 Kasım'da kapsamlı bir taarruz başlatmıştı. Muhalif gruplar, Suriye'nin en büyük üçüncü kenti olan Humus sınırlarına kadar ulaştı.

Radikal İslamcı muhalif gruplar, Humus'un merkezine yaklaştı. Fotoğraf: Izettin Kasim/Anadolu/picture alliance

Telegram'da bu gruplardan biri tarafından paylaşılan açıklamada, "Humus kırsalındaki son köyü de özgürlüğüne kavuşturduk. Şu an şehrin kapısındayız" denildi.

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) da aralarında bulunduğu grupların oluşturduğu koalisyon, Humus'taki rejim güçlerine kaçmaları için son bir çağrıda bulundu.

Deyrizor, SDG'nin eline geçti

Rejim güçlerinin güneydeki Dera'dan kısa süre önce Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinde de kontrolü kaybettiği bildirildi.

Deyrizor'un SDG'nin eline geçtiği bildirildi. Fotoğraf: Baderkhan Ahmad/AP/picture alliance

Reuters'a konuşan Suriyeli kaynaklar, Suriye askerleri ve İran destekli Irak güçlerinin Deyrizor'dan çekildiğini ve bu kentin kontrolünün Suriyeli Kürt grupların eline geçtiğini söyledi.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolüne geçen Deyrizor, Beşar Esad rejiminin Halep ve Hama'nın ardından bir haftada kaybettiği üçüncü büyük kent oldu.

AFP,dpa,Reuters/CÖ,JD

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