Suriye'de muhalif gruplar Şam'ın kapısına dayandı

Suriye'deki silahlı muhalif gruplar, ülkenin güneyindeki Dera, Suveyda ve Kuneytra vilayetlerinde de kontrolü ele geçirdi. Muhalif gruplar, başkent Şam ve Humus'a doğru ilerliyor.

Suriye'de rejim güçleriyle savaşan silahlı muhalif grupların ilerleyişi sürüyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin Halep ve Hama'daki kazanımlarının ardından güneydeki Dera, Suveyda ve Kuneytra vilayetlerini de tamamen ele geçirdiğini duyurdu. Dera, Suriye'de 2011 yılında rejim karşıtı ayaklanmanın başladığı yer olarak biliniyor.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Dera ve Suveyda'dan çekilen rejim güçlerinin bu bölgede bir "güvenlik kordonu" oluşturmayı amaçladığı belirtildi. Suriye ordusu ayrıca Hama ve Humus'ta hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Suriyeli muhalif grupların başkent Şam ve Humus'un merkezine doğru ilerlediği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rejim güçlerinin Şam'a yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kasabalardan çekildiğini duyurdu.

Humus'taki rejim güçlerine çağrı

Suriye'de silahlı muhalif gruplar, rejim güçlerine karşı 27 Kasım'da kapsamlı bir taarruz başlatmıştı. Muhalif gruplar, Suriye'nin en büyük üçüncü kenti olan Humus sınırlarına kadar ulaştı.

Radikal İslamcı muhalif gruplar, Humus'un merkezine yaklaştı. Fotoğraf: Izettin Kasim/Anadolu/picture alliance

Telegram'da bu gruplardan biri tarafından paylaşılan açıklamada, "Humus kırsalındaki son köyü de özgürlüğüne kavuşturduk. Şu an şehrin kapısındayız" denildi.

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) da aralarında bulunduğu grupların oluşturduğu koalisyon, Humus'taki rejim güçlerine kaçmaları için son bir çağrıda bulundu.

Deyrizor, SDG'nin eline geçti

Rejim güçlerinin güneydeki Dera'dan kısa süre önce Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinde de kontrolü kaybettiği bildirildi.

Deyrizor'un SDG'nin eline geçtiği bildirildi. Fotoğraf: Baderkhan Ahmad/AP/picture alliance

Reuters'a konuşan Suriyeli kaynaklar, Suriye askerleri ve İran destekli Irak güçlerinin Deyrizor'dan çekildiğini ve bu kentin kontrolünün Suriyeli Kürt grupların eline geçtiğini söyledi.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolüne geçen Deyrizor, Beşar Esad rejiminin Halep ve Hama'nın ardından bir haftada kaybettiği üçüncü büyük kent oldu.

AFP,dpa,Reuters/CÖ,JD

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