 Suriye’de Mart′ta en düşük aylık sivil can kaybı yaşandı | DÜNYA | DW | 01.04.2020

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DÜNYA

Suriye’de Mart'ta en düşük aylık sivil can kaybı yaşandı

Suriye’de 2011’den beri en düşük aylık sivil can kaybı sayısı kaydedildi. Mart ayında 103 kişi çatışmalara bağlı olarak hayatını kaybetti.

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Suriye'de Mart ayında iç savaşın başladığı 2011’den bu yana bir aydaki en düşük sivil can kaybı gerçekleşti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verilerine göre geçen ay 103 sivil iç savaşın neden olduğu şiddete bağlı olarak hayatını kaybetti. 51 kişi Suriye ordusu ile Rusya güçlerinin havadan ve karadan yaptığı bombardıman sonucu ölürken, geri kalanları arazideki patlayıcı kalıntıları ve faili meçhul "suikastlar" sonucu can verdi.

Ateşkes sağlanmıştı

Türkiye ve Rusya’nın anlaşması sonucu 5 Mart’ta ateşkes sağlanana kadar ülkedeki çatışmalar cihatçı grupların ve silahlı muhaliflerin kontrolünde olan İdlib vilayetinde yoğunlaşıyordu. İdlib’deki operasyonlar henüz sürerken Şubat ayında gerçekleşen sivil can kaybı 275 civarındaydı.

Şimdiye kadar bir aydaki en fazla sivil kayıp ise Temmuz 2016’da, çatışmaların Halep’te yoğunlaştığı dönemde gerçekleşmiş, bin 590 sivil yaşamını yitirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) 9 yılı geride bırakan Suriye’deki iç savaşta toplam can kaybının 400 bine yakın olduğunu tahmin ediyor.

Yaklaşık 3 milyon nüfuslu İdlib’e yönelik son operasyonlar nedeniyle 1 milyona yakın kişinin Aralık ayından bu yana evlerine terk ederek kuzeydeki Türkiye sınırına doğru kaçtığı bildiriliyor.

Virüs kamplara sıçrayabilir

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgının Suriye’nin kuzeyindeki kötü koşullardaki mülteci kamplarında kalanlara sıçramasından endişe ediliyor. BM, koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde ateşkes çağrısı yaparken, yardım örgütleri de salgının kamplara ve aşırı derecede dolu olan cezaevlerine sıçramasının bir felaket olabileceği uyarısını yapıyor.

Suriye’de şimdiye kadar 10 COVID-19 vakası tespit edildi, iki kişi hayatını kaybetti. 

AFP,dpa/GY,SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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