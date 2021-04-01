Suriye'de kuraklık açlık tehlikesini büyütüyor

Suriye'de aylardır süren kuraklık nedeniyle gıda krizinin daha da büyümesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Suriye temsilcisi Michael Robson Suriye'de bu yıl geçen yıl göre "belirgin bir biçimde daha az" buğday hasadı yapılacağını açıkladı.

Alman Açlıkla Mücadele Örgütü (Welthungerhilfe) de insani yardıma muhtaç olan kişi sayısının çarpıcı bir biçimde artacağını duyurdu. Örgütün Suriye Koordinatörü Konstantin Witschel "Suriye'deki açlık durumu zaten şu anda tamamen bir felaket" diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetiminden bir temsilci de bölgedeki buğday üretiminin yüzde 45 oranında düşmesini beklediklerini söyledi. Kürtlerin kontrolündeki bölge Suriye'nin "ekmek sepeti" olarak niteleniyor.

Suriye'de10 yıldır süren iç savaşta yüz binlerce insan hayatını kaybederken yaklaşık 12 milyon kişi yerinden oldu. Ülke hükümet, isyancılar ve Kürtler arasında bölünmüş durumda. 2019 yılından beri derin bir ekonomik krizin içinde bulunan Suriye'de birçok insanın ekonomik gücü temel gıda maddelerini almaya yetmiyor. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın verilerine göre nüfusun yüzde 60'ını oluşturan 12 milyondan fazla Suriyeli yetersiz besleniyor. Açlık çeken ve yetersiz beslenen çocukların sayısı sürekli artıyor.

"Ekmek, sebze ve meyvenin fiyatı artıyor"

Alman Açlıkla Mücadele Örgütü'nden Witschel buğday hasadının düşük olması nedeniyle son derece endişeli olduklarını belirterek "İnsanların gıda rezervleri yok ve bu kuraklıkta yalnız başlarına bırakılamazlar" dedi. "Gıda gittikçe daha kıt hale geliyor ve ekmeğin, sebze ve meyvenin fiyatı artıyor" diyen Witschel, Suriye hükümetinin insani yardıma kasten engel olduğunu ve açlığı bir silah olarak kullandığını söyledi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine göre bu mevsim yağmurlar geç başladı ve Nisan ortasında sona erdi. Suriye'ye ortalamadan yüzde 30 ila 80 daha düşük yağış düştü. Sıcaklığın yüksek olması da hasadın kalitesini olumsuz etkiledi. Akaryakıt sıkıntısı nedeniyle de tarlalar sulanamadı. FAO'nun açıklamasına göre Fırat Nehri'nin su yüksekliği de kritik bir düzeye gerilemiş durumda. Suriyeli Kürtler, Türkiye hükümetinin suyu barajlarda sakladığını ileri sürüyor; Ankara ise bu suçlamayı geri çeviriyor.

Suriye'de hükümetin kontrolündeki bölgelerde gıda sorununu çözmek için buğday ithal edeceği belirtiliyor. Ancak Suriye Lirası'nın değerinin düşmüş olması nedeniyle hükümetin döviz rezervleri de erimiş durumda. Rusya daha önce Suriye'ye 1 milyon ton buğday gönderileceğini açıklamıştı.

dpa / EC, BÖ

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