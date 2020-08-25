 Suriye’de Kızılay ekibine saldırı | DÜNYA | DW | 14.09.2020

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DÜNYA

Suriye’de Kızılay ekibine saldırı

Suriye'de savaş mağduru sivillere yardım taşıyan Kızılay ekibinin bulunduğu araca çapraz ateşle saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Kızılay görevlisi hayatını kaybetti, bir görevli yaralandı.

Kızılay çadırları (Arşiv)

Kızılay çadırları (Arşiv)

El Bab bölgesine giden 3 kişilik Türk Kızılayı ekibinin bulunduğu araca, Çobanbey-El Bab bölgesi arasında plakasız iki araç içerisindeki yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafeti giymiş kişiler tarafından  çapraz ateş açıldı.

Saldırıda Kızılay'ın El Bab Sevgi Mağazası'nda çalışan bir Kızılay personeli hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir Kızılay görevlisinin yaralandığı saldırıdan, bir görevli ise yara almadan kurtuldu.

Saldırganların kaçmasının ardından yaralanan Kızılay görevlisi Çobanbey Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Kızılay görevlisinin Türkiye'ye sevk edileceği belirtildi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, “Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz" dedi. 

DHA/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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