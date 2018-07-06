 Suriye′de isyanın başladığı Dera tekrar rejimin kontrolünde | DÜNYA | DW | 12.07.2018

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DÜNYA

Suriye'de isyanın başladığı Dera tekrar rejimin kontrolünde

Suriye'de rejim güçleri, isyanın başladığı Dera kentinin muhaliflerin elinden alındığını ilan etti.

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Suriye ordusuna bağlı birlikler, ülkede 2011 yılında başlayan isyanın çıkış yeri konumundaki güneybatıdaki Dera kentinin muhaliflerin elinden alındığını açıkladı.

Devletin resmi haber ajansı SANA, ordunun kentte Suriye bayrağını göndere çektiğini duyurdu. Reuters haber ajansına konuşan muhalif bir yetkili, rejime bağlı kuvvetlerin kuşatması altında olan Dera'daki muhaliflerin Rusya'nın girişimiyle yapılan bir müzakere sonucu silahlarını teslim ederek ayrıldıklarını söyledi.

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Muhaliflerin Çarşamba günü silahlarını teslim ederek kentten ayrılmaya başladığını kaydeden muhalif yetkili Ebu Cihad, bunun karşılığında Rusların sivillerin ve kentte kalmak isteyen muhaliflerin korunması konusunda verdikleri sözleri tutmasını umduklarını belirtti.

Vilayet rejimin elindeydi

Suriye'nin İsrail ve Ürdün sınırındaki Dera vilayeti son üç haftadır Rusya'nın da destek verdiği rejim güçlerinin ağır bombardımanı altındaydı. Dera kentinin kuzeyi hâlihazırda Esad yönetiminin kontrolü altındayken, güney mahalleleri ise muhalif güçlerin elindeydi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Moskova'ya bağlı birliklerin girişimiyle yapılan bu yeni anlaşma uyarınca boşaltılan mahallelerin ve göndere çekilen bayrağın sadece "sembolik" bir önemi olduğunu belirtirken, kentte hâlen ağır silahlarını teslim etmeyen muhaliflerin bulunduğunu iddia etti.

320 binden fazla insan yerinden oldu

Rejim güçlerinin ülkenin güneyinde başlattığı taarruz aynı zamanda son yedi yıldır devam eden iç savaşta en fazla sayıda insanın bir anda yerinden edilmesine neden oldu.

Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre 320 binden fazla sivilin yaşadıkları yeri terk ettiği son çatışmalarda birçok kişi 1967'den beri İsrail işgali altında olan Suriye toprağı Golan Tepeleri'nin bulunduğu sınıra sığınmak zorunda kaldı. İsrail ve Ürdün gelen mültecileri kabul etmezken, Gözlemevi'nin kayıtlarına göre taarruzun başladığı 19 Haziran'dan bu yana vilayette 160'tan fazla sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de "Arap Baharı" ile başlayan hükümet karşıtı gösteriler kısa sürede şiddet olaylarına sahne olmuş ve ordunun sert müdahalesiyle çatışmalara dönüşen eylemler tüm ülkeye yayılan bir iç savaşa neden olmuştu.

Birçok uluslararası aktörün müdahil olduğu ve yedi yıldır devam eden iç savaşı bitirmek için aralarında Rusya, Türkiye ve İran'ın da bulunduğu pek çok devletin şu ana kadar yaptıkları girişimler başarılı olmazken, iç savaşta yaklaşık 500 bin insan hayatını kaybetti ve ülke nüfusunun yarısından fazlası evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Suriye ordusuna ait araçlar

Suriye ordusuna ait araçlar 8 Temmuz'da Dera kentinin 10 kilometre batısında görüldü

DW,AFP,rtr/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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