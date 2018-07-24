Suriye'de intihar saldırısı: 38 ölü

Ülkenin güneyindeki Süveyde kentinde düzenlenen intihar saldırısında Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre 38 kişi hayatını kaybetti.
Suriye'nin güneyindeki Süveyde kentindeki bir pazar yerine düzenlenen intihar saldırısında resmi kaynaklara göre en az 38 kişi hayatını kaybetti ve 37 kişi de yaralandı.
Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi'nin Başkanı Rami Abdül Rahman, Süveyde'deki saldırıyı üç intihar bombacısının düzenlediğini söylerken, kentin kuzey ve doğusundaki köylerde de patlamalar yaşandığını kaydetti.
Resmi haber ajansı SANA, kentteki iki saldırganın daha takibe alındığını ve intihar saldırısı düzenleyemeden etkisiz hale getirildiklerini bildirdi.
Devlet televizyonu ayrıca IŞİD mensuplarının Süveyde kentinin kuzeydoğusundaki üç köye saldırdığını açıkladı.
Rejim kontrolünde
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler ülkenin güneyindeki Ürdün sınırındaki Süveyde vilayetinin neredeyse tamamının kontrolünü elinde tutuyor.
Ülkenin doğusunda da IŞİD unsurları birçok kent ve kasaba merkezinden uzaklaştırılırken, örgüt son aylarda sürpriz saldırılar düzenledi.
Suriye ordusu son aylarda silahlı muhaliflere karşı ülkenin güneyindeki operasyonlarını yoğunlaştırmış ve Ürdün ile İsrail sınır boyunca birçok bölgeyi tekrar ele geçirmişti.
DW,AP,rtr,AFP,dpa/ÇÖ,BÖ
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