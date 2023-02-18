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Arşiv - Rakka'daki IŞİD milisleri (2015)Fotoğraf: Dabiq/Planet Pix via ZUMA Wire/ZUMAPRESS/picture alliance
ÇatışmalarSuriye

Suriye'de IŞİD saldırısı: 68 ölü

1 saat önce

IŞİD'in Suriye'de yer mantarı toplayan halka düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 68'e yükseldi.

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Radikal İslamcı IŞİD'in Suriye'nin Humus kenti yakınlarında düzenlediği saldırılarda can kaybı 68'e yükseldi. Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi, Humus kentinin doğusundaki El Sükna'da düzenlenen saldırıda 61 sivil ve 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre ilk saldırı El Sükna'da hükümete bağlı bir kontrol noktasını hedef aldı. Makineli tüfek teçhizatlı ve motosikletli şahıslar bu saldırının ardından bir tarlada mantar toplayanlara hedef gözetmeden ateş açtı. Saldırganlar daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İnsan Hakları Gözlemevi IŞİD'in ıssız bölgelerde saldırılar düzenlemek için Suriye'de Şubat-Nisan ayları arasında yapılan mantar hasadından faydalandığını kaydetti. Bu saldırıyla birlikte IŞİD'in 10 Şubat tarihinden beri Suriye çöllerinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 90'a yükselmiş oldu.

IŞİD henüz saldırının sorumluluğunu üstlenmedi. Örgüt geçen yılın Ocak ayında Haseke'de kendi tutuklu milislerini kurtarmak için Kürt güçlerin kontrolündeki bir cezaevine saldırı düzenlemiş, kentte çoğu sivil olmak üzere 105 kişi hayatını kaybederken çatışmalarda 268 cihatçı da ölmüştü.

IŞİD Suriye'de Mart 2019'da kontrolündeki tüm bölgeleri kaybettikten sonra ülkenin çöl bölgesine çekilmişti. Örgüt güçleri o dönemden bu yana zaman zaman Kürt güçlerine ve Suriye hükümet birliklerine baskınlar düzenliyor.

 

dpa,AFP / EC,ET

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