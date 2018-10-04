Suriye'de Heyet Tahrir Şam ile ÖSO arasında çatışma

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalında muhalif örgütler arasında yaşanan çatışmalarda en az 30 kişi öldü.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre son 24 saatte meydana gelen çatışmalar El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bünyesindeki Nureddin Zengi Hareketi unsurları arasında yaşandı.

Gözlemevi, HTŞ'den en az 14, Nureddin Zengi Hareketi'nden de en az 12 kişinin çatışmalarda öldüğünü, ikisi çocuk beş sivilin de hayatını kaybettiğini kaydetti.

Alman haber ajansı dpa'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre İdlib kırsalında konuşlu Nureddin Zengi Hareketi'ne bağlı unsurların Menbiç bölgesine kaydırılması sonrası HTŞ durumdan faydalanmak istedi. Salı gününden beri devam eden çatışmalardan her iki silahlı grup birbirini suçladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman, Türkiye ve Rusya'nın İdlib kırsalında örgütü zora sokacak bir uzlaşıya varmasından endişelenen HTŞ'nin, ÖSO'nun Afrin ile İdlib kırsalı arasındaki bağlantısını kesmeyi hedeflediğini öne sürdü.

Ülkedeki iç savaşı bitirmeyi hedefleyen Astana barış süreci kapsamında Türkiye, Rusya ve İran İdlib vilayetinde "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturmuş ve bölgeyi denetlemek üzere bu üç ülkenin gözlemci olması kararlaştırılmıştı. Ankara, Rusya tarafından desteklenen Suriye ordusunun İdlib vilayetine bir harekât düzenlemesine karşı çıkıyor.

"Darut İzze HTŞ kontrolünde"

Suriye'de hükümet kaynakları, son 24 saatte yaşanan çatışmalarda HTŞ unsurlarının Halep kırsalındaki en büyük ikinci kasaba olan ve Türkiye sınırına 10 kilometre uzaklıktaki Darut İzze'nin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Aynı kaynaklara göre HTŞ, Kefrantin, Fadra, Huta ve Mkelbis köylerinde de kontrolü ele aldı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Suriye'de bulunan yaklaşık 2 bin askerini çekeceğini açıklaması sonrasında, ÖSO'ya destek veren Türkiye ile Şam yönetimine destek veren Rusya sahada koordinasyonu arttırma konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

Bu amaçla geçen hafta Cumartesi günü gerçekleşen toplantı sonrası konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'deki terörist tehdidini kökünden kazımak amacıyla Rusya ve Türkiye'nin askeri temsilcileri arasında sahadaki adımların koordinasyonunun nasıl sürdürüleceği konusunda bir uzlaşma sağlandı" demişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavışoğlu da, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız" ifadesini kullanmıştı.

Suriye'de 2011 yılından beri devam eden iç savaşta şu ana kadar yaklaşık yarım milyon insan hayatını kaybetti. 2018 ise yaklaşık 20 bin ölü ile savaşın başından bu yana en az kaybın yaşandığı yıl olarak kayda geçti.

DW,dpa,AP/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe