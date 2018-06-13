 Suriye′de hangi sınır kapısı kimin elinde? | DÜNYA | DW | 07.07.2018

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DÜNYA

Suriye'de hangi sınır kapısı kimin elinde?

Suriye'de rejimin, Ürdün sınırındaki Nesib kapısını üç yıl sonra geri almasıyla birlikte ülkedeki 19 geçiş noktasından dokuzunun kontrolü Esad güçlerinin eline geçti. Peki, diğer geçiş noktalarını kim kontrol ediyor?

Suriye-Ürdün sınırındaki Nesib sınır kapısı

Suriye-Ürdün sınırındaki Nesib sınır kapısı

Yedi yıldır iç savaşın devam ettiği, birçok uluslararası ve devlet dışı aktörün müdahil olduğu Suriye'de, rejim güçleri Ürdün sınırındaki Nesib sınır kapısınının kontrolünü üç yıllık bir aradan sonra ele geçirdiğini açıkladı.

Şam yönetiminin, komşusu olan Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Irak ile toplamda 19 sınır noktası bulunuyor.

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Şiddetli çatışmaların yaşandığı Dera'da muhalifler ile Rusya arasında ateşkes için uzlaşma sağlandığı bildirildi. Vilayetin kontrolünü devralması beklenen Esad güçleri, stratejik Nasip sınır kapısını da ele geçirdi. (06.07.2018)

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Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, Nesib sınır kapısının ele geçirilmesiyle birlikte Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler dokuz noktayı kontrol altına alırken, kalan 10 kapı hâlen başka güçlerin denetimi altında.

Suriye'nin sınır kapılarının kontrolünü elinde bulunduran aktörlerin listesi ise şu şekilde:

Türkiye sınırı

Türkiye ile Suriye arasında dokuz noktada sınır geçişi bulunuyor. Hatay'ın güney ucundaki Keseb (Yayladağ) sınır kapısı Esad rejimi güçlerinin kontrolünde olmasına karşın, bölgedeki muhalif grupların varlığından dolayı kapalı durumda.

Hatay'ın doğusunda Reyhanlı yakınlarındaki Babül Hava (Cilvegözü) sınır kapısı, eski El Kaide unsurlarını da içeren muhalif grupların elinde.

Kilis'in güneyindeki Babül Selam (Öncüpınar) sınır kapısı Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının kontrolünde. Gaziantep'in güneyindeki Cerablus (Karkamış) sınır kapısı da aynı şekilde ÖSO'un elinde bulunuyor.

Suruç'un güneyindeki Kobani (Mürşitpınar) kapısı ise Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde yer alan ve büyük ölçüde Kürt unsurlardan oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elinde bulunuyor. Akçakale (Tel Abyad) sınır kapısı da aynı şekilde 2015 yılından bu yana SDG'nin kontrolünde.

Şanlıurfa'nın güneydoğusundaki Resulayn (Ceylanpınar) sınır kapısı IŞİD ve SDG güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuştu. Kontrolün şu anda SDG'nin elinde olduğu geçiş noktası Türkiye tarafında kapalı.

Mardin'in güneyindeki Kamışlı (Nusaybin) geçiş noktası Şam yönetiminin Türkiye sınırında elinde bulundurduğu tek sınır kapısı olma özelliği taşıyor. Ancak sınır kapısı Türkiye tarafında kapalı.

Cizre'nin güneyindeki ve Suriye-Türkiye sınırının en doğu noktasına yakın bir konumda olan Ayn Divar (Çavuşköy) geçiş noktası da SDG güçlerinin elinde bulunuyor.

Türkiye-Suriye sınırındaki Cilvegözü sınır kapısı

Arşiv: 2013 yılında Türkiye-Suriye sınırındaki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçen Suriyeli sığınmacılar Hatay'a girmişti.

Lübnan sınırı

Suriye-Lübnan sınırındaki tüm geçiş noktaları rejim güçlerinin kontrolü altında. Buna göre Şam ve Humus'a giden güzergâhlar üzerinde bulunan ve Suriye'de Caidet Yabus (Lübnan'da Masna), Dabussiye (Lübnan'da Abuddiye), Cussiye (Lübnan'da Elka), Tel Kalak (Bukiya), Tartus (Arida) olarak bilinen beş sınır kapısı Esad güçleri tarafından kontrol ediliyor.

Ürdün sınırı

Dera vilayetinin güneyindeki Nesib sınır kapısı 2015 yılında Suriyeli muhaliflerin eline geçmiş ve Şam yönetiminin Ürdün'le arasındaki stratejik bir nokta olması dolayısıyla Esad rejimi için güçlük yaşatmıştı. Ürdün tarafında Caber olarak bilinen kapı Rusya'nın desteklediği rejim güçleri tarafından tekrar ele geçirildi.

Dera kentinden Ürdün'e geçiş noktası olan ve Ürdün'de El Remta olarak bilinen gümrük hâlen muhaliflerin elinde.

Irak sınırı

Suriye tarafında Yarabiya, Irak tarafında ise Rabia olarak bilinen sınır kapısı SDG güçlerinin kontrolünde.

Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor vilayetindeki Ebu Kemal (Irak'ta El Kaim olarak bilinen) sınır kapısı 2017'de IŞİD'in elinden alınmasından bu yana rejim güçlerinin kontrolünde.

Aynı vilayette yer alan El Tanf sınır kapısı (Irak'taki ismi El Velid) da IŞİD'in elinden alındığından bu yana ABD liderliğindeki koalisyon güçleri ve müttefiklerinin kontrolünde.

İsrail sınırı

Teknik olarak halen savaş hâlinde olan Suriye ve İsrail arasında resmi bir sınır kapısı bulunmuyor. Ancak 1967'den beri İsrail işgali altında olan Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra sınır noktası Suriyeli muhaliflerin elinde bulunuyor.

Diğer yandan Suriye'nin Akdeniz'e açılan tüm limanları rejim güçlerinin kontrolü altında.

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İsrailli doktorlar Suriyelileri gizlice tedavi ediyor

AFP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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