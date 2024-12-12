Suriye'de gizli hapishane arayışı sürüyor

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından rejime ait gizli hapishaneler, işkence odaları ve binlerce kayıp kişinin izine ulaşma çabaları sürüyor.

Suriye'de faaliyet gösteren sivil savunma grubu Beyaz Bereliler, adı işkencelerle anılan Sednaya hapishanesinden 3 bin kişinin kurtarılması sonrasında arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Beyaz Bereliler Müdür Yardımcısı Faruk Habib, Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'e yaptığı açıklamada, Suriye'de halen 200 bini aşkın kişinin kayıp olduğunu kaydetti. Habib, "Rejimin yarattığı kâbus yıllarca belgelenmiş olmasına ve zulmün boyutu tahmin edilmesine rağmen Esad terörünün gerçek boyutu ancak yavaş yavaş ortaya çıkıyor” dedi.

Habib, rejim tarafından takip edilen, kaçırılan ya da hapse atılan insanların sadece küçük bir bölümünün hayatta kaldığını belirterek bu kişileri kurtarabilmek için gizli hapishaneleri aramaya devam ettiklerini söyledi.

Beyaz Bereliler Müdür Yardımcısı, uluslararası topluma da gizli hapishanelerin yerlerini söylemeleri için Rusya'ya kaçan Esad ve adamlarına baskı yapılması çağrısında bulundu, "Ama bu konuda maalesef iyimser değiliz” diye ekledi.

Ülkede uzlaşı ve kalıcı barışa ulaşabilmek için öncelikle adaletin tesis edilmesi gerektiğine vurgu yapan Habib, faillerden hesap sorulmasını istedi.

MSF: Çoğu Kürt 80 bini aşkın kişi yerinden oldu

Diğer yandan ülkedeki gelişmeler nedeniyle yerinden edilenler ve evlerinden kaçanların durumu da endişe yaratıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), ağırlıklı faaliyet bölgesi olan Suriye'nin kuzeydoğusunda çoğu Kürt olmak üzere 80 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

MSF Almanya biriminin idari müdürü Christian Katzer, bölgedeki insanların büyük çoğunluğunun stadyum, okul ve çadırlar gibi acil durum barınaklarında yaşadığını, tuvalet ve içme suyu sıkıntısı yaşandığını belirtti. Özellikle geceleri çok soğuk olduğunu ve battaniyeye de ihtiyaç olduğunu kaydeden Katzer, zaten zor koşullar altında yürütülen tıbbi hizmetlerin de sınıra dayandığını bildirdi.

Suriye'de nüfusun yaklaşık yüzde 90'ının yoksulluk içinde yaşadığını ve özellikle de son gelişmeler nedeniyle daha fazla uluslararası yardıma ihtiyaç olduğunu belirten Katzer, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde halen devam eden çatışmaların da sona erdirilmesi ve sivil halkın ihtiyaç duyduğu güvenliğe kavuşması gerektiğini vurguladı.

KNA/BK,TY

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