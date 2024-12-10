Suriye'de geçici hükümetin başbakanı Muhammed el Beşir oldu

Suriye devlet televizyonu, 1 Mart'a kadar görev yapması öngörülen geçici hükümetin başbakanının Muhammed el Beşir olduğunu duyurdu.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderlerinden Muhammed el Beşir'in geçici hükümetin başbakanı olduğu açıklandı. Suriye devlet televizyonu kaynaklı bilgiye göre geçici hükümet 1 Mart'a kadar görev yapacak.

Elektrik mühendisliği ve İslam hukuku eğitimi alan El Beşir, İslamcı isyancıların kalesi sayılan İdlib'te Esad döneminde kurulan yönetimin başındaydı.

Arap medyasına yansıyan bilgilere göre HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani, El Beşir ve Suriye'nin şimdiye kadarki başbakanı Muhammed el Celali ile Şam'da bir toplantı düzenledi. Toplantıda iktidarın sorunsuz bir şekilde devredilmesi konusunda anlaşma sağlandığı ve El Beşir'e hükümeti kurma görevinin verildiği belirtildi.

Esad yönetiminin başbakanı El Celali de Arap basınına yaptığı açıklamada geçiş hükümetini organize etmek için görüşmeler yapıldığına dikkat çekerek "Suriye'de yaşanan şey bir devrimdir. Bu bir iradedir ve değişim arzularını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

AFP,dpa/HS,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?