 Suriye′de esir takası yapıldı | DÜNYA | DW | 02.07.2021

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DÜNYA

Suriye'de esir takası yapıldı

Suriye'de rejimle muhalif güçler arasında esir takası yapıldı. Takas bugün El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında gerçekleşti.

ARŞİV

ARŞİV

Türkiye Dışişleri BakanlığıSuriye'de rejim ile muhalif güçler arasında esir takası yapıldığını duyurdu. Bakanlığın internet sayfasında yer alan açıklamaya göre "Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 2 Temmuz 2021 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab'ın güneyindeki Abu Zindeyn mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak" serbest bırakıldı.

Takasın Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran’ın yanısıra Birleşmiş Milletler’in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan beşinci proje çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.

Çalışma Grubu'nun faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdüreceği ifade edildi.

DW / EC, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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