Suriye'de "ateşkes ihlal edildi" iddiası

Suriye'de, Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğu ile 6 Mart'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ihlal edildiği ileri sürüldü.

Reuters ajansının görgü tanıklarına dayanarak verdiği haberde, isyancıların kontrolü altındaki bazı köylerin askeri jetler tatafından bombalandığı belirtildi.

Pazartesi günü ajansa konuşan görgü tanıkları yüzlerce sivilin hava saldırılarının süreceği endişesiyle yaşadıkları köyleri terk ettiğini söylediler.

"Çatışmalar sürüyor"

Öte yandan Suriye'deki cihatçılar ve hükümet güçleri arasında çıkan çatışmalarda 40'tan fazla kişinin öldüğü iddia edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, El Kaide'nin uzantısı Hurras El Din'in Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısındaki iki köye saldırdığı belirtildi. Açıklamada bölgede hükümet birlikleri ile cihatçılar arasında çıkan çatışmada 22 cihatçı ve 19 hükümet ordusu askerinin öldüğü kaydedildi.

Suriye resmi haber ajansı Sana ise, Suriye ordusuna ait iki üsse saldırı düzenlendiğini, ancak durumun kontrol altında olduğunu yazdı.

Reuters,AFP,DW/TY, JD

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