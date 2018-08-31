 Suriye′de askeri havaalanında patlama | DÜNYA | DW | 02.09.2018

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DÜNYA

Suriye'de askeri havaalanında patlama

Başkent Şam yakınındaki askeri havaalanında meydana gelen patlamaya İsrail'in hava saldırısının neden olduğu iddia edildi. Resmi kaynaklar ise patlamaya elektrik arızasının yol açtığını bildirdi.

Syrien Explosionen auf Militärflughafen bei Damaskus (picture-alliance/Xinhua News Agency/A. Safarjalani)

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki askeri bir havaalanında Cumartesi gecesi patlamalar meydana geldiği bildirildi. Patlamanın nedenleri hakkında çelişkili bilgiler var.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi patlamalar sonucu hükümete bağlı güçlerden en az iki askerin öldüğünü, 11'inin de yaralandığı açıkladı. Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, patlamaların İsrail'in mühimmat deposuna düzenlediği hava saldırıları sonucunda meydana geldiğini iddia edildi.

Ancak Suriye'de devlete bağlı yayın kuruluşları, Suriyeli askeri yetkililer ve Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren İran yönetimine dayandırdığı haberlerde, patlamanın havaalanındaki elektrik arızası sonucu meydana geldiğini duyurdu.

İsrail'den ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı. İsrail, geçen aylarda da Suriye'deki askeri noktaları hedef alan hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılar, Şii Hizbullah milislerine silah sevkiyatını engellemenin yanı sıra Suriye'deki İran üslerini hedef almıştı. İsrail, daha önce de çoğu zaman düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapmamıştı.

Türkiye ile Tahrir Şam görüşmeleri sona erdi iddiası

Öte yandan, Suriye'nin kuzeybatısında silahlı muhaliflerin kontrolünde bulunan son bölge olan İdlib'e Beşar Esad rejimine bağlı güçlerin askeri operasyonunun yakın olduğuna dair sinyaller geliyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından dün yapılan açıklamada, Türkiye ile İdlib'in yüzde 60'ını kontrolü altında tutan cihatçı Heyet Tahrir Şam ittifakı arasındaki görüşmelerde, örgütün lağvedilmesi yönünde başarı sağlanamadığı iddia edildi. Gözlemevi tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Rusya'nın El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam ittifakının lağvedilmesini istediği, bölgeye geniş çaplı bir operasyonunun engellenmesi için bunun Moskova'nın ön şartı olduğu belirtilmişti. Anadolu Ajansı da dün Türkiye'nin İdlib bölgesine asker takviyesi yaptığını duyurmuştu.

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Papadan uyarı

İdlib'e muhtemel askeri bir operasyonun bölgedeki siviller açısından "insani bir felaket” yaratmasından da kaygı duyuluyor. Papa Françesko, Pazar ayini sırasında Suriye’deki taraflara ve uluslararası topluma diplomasi ve diyalog çağrısında bulunarak, İdlib'de "insani bir felaketin” önlenmesini istedi. Birleşmiş Milletler (BM) muhtemel operasyon sonucu yaklaşık 2,5 milyon sivilin Türkiye'ye doğru kaçmak zorunda kalmasından kaygı duyuyor.

AFP,KNA,dpa/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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