Suriye'de askeri araca bombalı saldırı

Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Güney Kore ve Japonya'dan yapılan açıklamalara göre Kuzey Kore yeni bir balistik füze denemesi yaptı. ABD ordusundan yapılan açıklamada fırlatma, "istikrarsızlaştırıcı bir eylem" olarak nitelendi.