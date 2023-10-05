Suriye'de askeri akademiye insansız hava aracı ile saldırı

Suriye'nin batısındaki Humus kentinde insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda onlarca kişi öldü. Suriye Sağlık Bakanlığı, askeri akademideki mezuniyet törenini hedef alan saldırıda 80 kişinin öldüğünü, 240 kişinin yaralandığını bildirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda en az 78 kişinin öldüğünü duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında 9 sivilin de olduğunu belirten Gözlemevi, 140 civarında kişinin de yaralandığını bildirdi. Bazı yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtiliyor, bu nedenle ölü sayısının artmasından kaygı duyuluyor.

Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, askeri akademideki mezuniyet törenine üst düzey askeri yetkililer ile Savunma Bakanı'nın da katıldığını, ancak törene ilişkin haberlere göre Bakan'ın saldırı öncesinde törenden ayrıldığını aktardı.

Üç günlük yas ilan edildi

Resmi haber ajansı SANA, saldırının ardından hükümetin ülkede üç günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

Suriye ordusu saldırıdan "terör örgütlerini" sorumlu tuttu. Ordudan yapılan açıklamada, saldırının "patlayıcı yüklü insansız hava araçları" ile subayların mezuniyet töreninin sonunda düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "alçak terör eylemine" karşı misillemede bulunulacağını vurgulandı.

Ülkenin batısındaki Humus'taki saldırının ardından Suriye ordusuna bağlı birlikler isyancıların elinde bulunan son bölge olan İdlib'e bombardıman düzenledi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bombardıman sonucu 4 sivilin öldüğünü duyurdu. Perşembe gecesi de isyancıların kontrolündeki Halep'te ordunun saldırıları sonucu bir ailenin beş üyesi hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Gözlemevi, saldırının radikal İslamcı Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) veya terör örgütü IŞİD tarafından düzenlenmiş olabileceği tahmini dile getirdi. Her iki grup da Devlet Başkanı Beşar Esad'ı iktidarından düşürmek istiyor.

AP, dpa, AFP/JD, EC

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