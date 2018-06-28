 Suriye′de 120 bin sivil Dera′dan kaçtı | DÜNYA | DW | 29.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Suriye'de 120 bin sivil Dera'dan kaçtı

Suriye ordusunun Dera vilayetinde başlattığı kapsamlı operasyon on binlerce sivilin bölgeden kaçmasına neden oldu. İsrail ve Ürdün kaçanların ülkeye girmesine izin verilmeyeceğini duyurdu.

default

Suriye ordusu ve hükümet yanlısı milisler geçen hafta Dera'da operasyon başlatmıştı.

120 bin kişinin Suriye hükümet kuvvetlerinin ülkenin güneybatısında başlattığı geniş kapsamlı operasyondan kaçtığı bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün başkanı Rami Abdurrahman binlerce on sivilin Ürdün sınırına ilerlemekte olduğunu, binlercesinin de İsrail ile Suriye arasındaki sınırı oluşturan Golan tepelerine yöneldiğini söyledi. Suriye ordusunun operasyonu sürdürdüğü Dera vilayetinin neredeyse boşaldığı bildirildi.

Bir radyoya konuşan İsrail Enerji Bakanı Juval Steinetz geçmişte olduğu gibi yine mültecilerin sınırı geçmelerine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Dera, yedi yıldır devam eden Suriye iç savaşında muhalif gruplar tarafından kontrol edilen sayılı bölgeler arasında yer alıyor.

Flüchtlinge aus Daraa in den Golan-Höhen

Suriye'nin güneyindeki Dera, isyancıların kontrolünde bulunan son kentlerden biri.

Ürdün zor durumda

Savaş yıllarında 650 bin Suriyeliye sığınma imkânı sağlayan Ürdün de daha fazla mülteci alınmayacağını duyurdu. Şam ve Humus yakınlarındaki silahlı muhalif grupların mevzilendiği dar alanları hedef alan askeri operasyon Rus hava kuvvetleri tarafından destekleniyor. Rami Abdülrahman Dera'dan kaçanların bir bölümünün hükümet kuvvetlerinin kontrolündeki bölgelere, diğerlerinin ise IŞİD'e bağlı bir grubun elindeki topraklara geçtiğini açıkladı.

Ürdün hükümeti uluslararası toplumun Suriyelilerin can güvenliğini ülkelerinde sağlamanın yollarını aramasını talep ediyor. Dışişleri Bakanı Alman Safadi El Cezire'ye verdiği demeçte Ürdün'ün mülteci barındırma kapasitesinin sonuna geldiğini söyledi.

DW,rtr/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Syrien - Angriffe auf Daraa

BM'den ABD ve Rusya'ya çağrı: Dera'da şiddeti durdurun 28.06.2018

Suriye’nin güneyindeki Dera’da şiddetlenen hava saldırılarında 22 sivilin öldüğü bildiriliyor. BM, ABD ve Rusya'ya çatışmaların durdurulmasını sağlamaları için çağrı yaptı.

UN Genf Konferenz zu Syrien Bürgerkrieg 20.12.2013

Rusya: ABD ve Ürdün ile Suriye toplantısı planlanıyor 29.05.2018

Suriye'de rejimin askeri operasyon yapmak için hazırlıklarını tamamladığı iddia edilen Dera bölgesiyle ilgili Rusya'dan açıklama geldi. Rusya, bölge konusunda ABD ile temasta olduğunu duyurdu.

Jordanien | Angele Merkel zu Besuch in Amman

Almanya Başbakanı Merkel Ürdün'de 21.06.2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'nin ardından en fazla Suriyeli sığınmacıyı alan Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret ediyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Yolcular İstanbul Atatürk Havaalanı'nda uçaklarını bekliyor. ABD Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını sertleştirdi

ABD'den Türkiye'nin doğusuna seyahat uyarısı

ABD, vatandaşlarına yönelik yayınladığı seyahat uyarısında Türkiye'ye seyahati kritik olan 3'üncü kategoride tutarken, Doğu ile Güneydoğu'daki illere seyahati "Seyahat etme" başlıklı 4'üncü kategoriye aldı.  

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya'nın milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 