 Suriye’de üçüncü Türk-Rus devriyesi başladı | TÜRKİYE | DW | 08.11.2019

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TÜRKİYE

Suriye’de üçüncü Türk-Rus devriyesi başladı

Fırat’ın doğusunda üçüncü Türk-Rus ortak devriyesi, Kamışlı ile Derik arasında başladı. Rus Savunma Bakanlığı devriye alanının 100 kilometreyi aşan bir bölgeyi kapsadığını bildirdi.

Syrien Darbasiyah türkische und russische Truppen patrouillieren im Norden (picture-alliance/AA/Turkey´s Defense Ministry)

Türkiye ve Rusya arasında 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus askeri polisinin üçüncü ortak devriyesi başladı.

Türk Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk ve Rus askeri unsurları ve insansız hava araçlarının (İHA)katılımıyla üçüncü ortak kara devriyesinin başlatıldığı bildirildi. Üçüncü devriye bölgesinin Fırat'ın doğusundaki Kamışlı ile Derik (El Malikiye) arasındaki bölge olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı, üçüncü kara devriyesiyle TSK unsurlarının ilk kez Kamışlı'nın doğusuna geçiş yaptığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından Cuma günü üçüncü devriyenin başlatılmasıyla ilgili yapılan açıklamada ise devriye alanının 100 kilometreyi aşan bir bölgeyi kapsadığı bildirildi. Büyük yerleşim yerlerinin de bulunduğunun belirtildiği üçüncü devriye bölgesinde Rus askeri polisinin Tigr, Tayfun ve BTR-80 tipi, Türkiye'nin de Kirpi tipi zırhlı araçlarının kullanıldığı belirtildi. Rusya'nın insansız Orlan-10 hava araçlarının da devriye faaliyetlerini yukarıdan izleyeceği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu 29 Ekim'de Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG güçlerinin mutabakatta öngörülen bölgeyi tamamen boşalttığını açıklamıştı. Bunun üzerine Türkiye ile Rusya'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki ortak devriyeleri 1 Kasım tarihinde başlamış, ilk devriye alanı Kamışlı'nın 30 kilometre batısı ile Resulayn'ın 40 kilometre doğusu arasındaki bölge olmuştu. İkinci devriye ise Kobani'nin doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede 5 Kasım'da başlatılmıştı.

DW/BK,MK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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