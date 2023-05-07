  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
14 Mayıs seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısı - (07.05.2023)
Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği toplantısıFotoğraf: Khaled Desouki/AFP
PolitikaSuriye

Suriye yeniden Arap Birliği'nde

7 Mayıs 2023

Mısır'da toplanan Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, 12 yıl önce Birlik'ten ihraç edilen Suriye'nin yeniden kabulünü kararlaştırdı. Ancak Birliğin Şam yönetiminden talepleri de var.

https://p.dw.com/p/4R0bY

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, kapalı kapılar adında yapılan toplantıda, 12 yıl önce ihraç edilen Suriye'nin Birliğe yeniden kabulüne karar verdi. 

Suriye, 2011 yılında Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı başlayan gösterilere, Şam yönetiminin şiddetle karşılık vermesinin ardından Arap Birliği'nden dışlanmıştı. Gözlemciler, son dönemde gerçekleşen pek çok ziyaretin de gösterdiği üzere, Arap dünyasında artık istenmeyen adam olmayan Beşar Esad'ın da, 19 Mayıs'ta devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak olan Arap Birliği zirvesine katılabileceğini belirtiyor.

Suriye'den beklentiler

Arab Birliği dışişleri bakanları toplantısını takip eden El Arabiya televizyonu ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yayınlanan The National gazetesinin aktardığı haberlere göre, Birlik Suriye'nin üyeliğini bazı şartlara bağlıyor. Buna göre, Şam yönetiminden yeni bir Anayasa için muhaliflerle görüşmeye başlaması ve seçimlerin yolunu açması talep ediliyor. Bunun yanı sıra ülkeden kaçan ya da ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalan sığınmacıların evlerine dönmesine olanak sağlanması ve dış ülkelerden gelen insani yardımların, muhtaç kişilere ulaştırılmasının önünün açılması isteniyor.

Arap Birliği ülkeleri, bu taleplerin karşılanması halinde Suriye'nin yaniden yapılandırılmasına maddi destek sunmayı ve müttefik ülkelerin Suriye topraklarından çekilmesine katkı sağlamayı vadediyor.

Evinden ayrılan 14 milyon insan

Suriye'de 2011 yılında başlayan ve hala bazı bölgelerde devam eden iç savaşta bugüne dek 350 binden fazla insan hayatını kaybetti. 6,8 milyonu ülke içinde olmak üzere 14 milyon kişi yaşadığı yerlerden sürülerek sığınmacı oldu. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ülkede halkın yüzde 90'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

1945'te Arap ülkeleri arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmak, politikalarını koordine etmek ve üye devletlerin egemenliğini korumak amacıyla kurulan Birliğin halihazırda 20 üyesi bulunuyor.

 

AFP,dpa / ET,ETO

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Namık Keltek oyunu Köln'de kullandı

Yurt dışında seçimlere katılım arttı

Politika3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Kazanan aday beyin göçünü tersine çevirebilir mi?

Kazanan aday beyin göçünü tersine çevirebilir mi?

Eğitim13 saat önce
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

"Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz"

"Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceğiz"

Politika17 saat önce

Alman siyasetçiler: Demokrasinin kazanmasını umuyoruz

Alman siyasetçiler: Demokrasinin kazanmasını umuyoruz

Politika20 saat önce

Deprem Kahramanmaraş'ta Erdoğan'a desteği etkiledi mi?

Deprem Kahramanmaraş'ta Erdoğan'a desteği etkiledi mi?

Politika9 Mayıs 2023
Türkei Osman Kavala Menschenrechtspreis

Osman Kavala: Yeniden tutuklanmam bir işkenceydi

Osman Kavala: Yeniden tutuklanmam bir işkenceydi

İnsan Hakları8 Mayıs 2023
Kemal Derviş

Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaran Kemal Derviş kimdir?

Türkiye'yi ekonomik krizden çıkaran Kemal Derviş kimdir?

Ekonomi8 Mayıs 2023
Ana sayfaya dön