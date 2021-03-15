 Suriye yardım konferansı hayal kırıklığı yarattı | DÜNYA | DW | 31.03.2021

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DÜNYA

Suriye yardım konferansı hayal kırıklığı yarattı

Suriye'ye insani yardım için düzenlenen konferansta 6 milyar 400 milyon dolar yardım taahhüt edildi. BM ise 13 milyondan fazla Suriyeli için yaklaşık 10 milyar dolar insani yardıma ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

Suriye'de yaklaşık 6,7 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı

Suriye'de yaklaşık 6,7 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı

Suriye'ye insani yardım için düzenlenen uluslararası konferansta Birleşmiş Milletler'in (BM) beklentilerinin altında mali destek taahhüdü verilmesi hayal kırıklığı yarattı. Çevrim içi konferansın ardından Avrupa Birliği (AB) tarafından Salı akşamı yapılan açıklamada, katılımcı devletlerin Suriye'ye 6 milyar 400 milyon dolar yardım sağlamayı taahhüt ettiği belirtildi. BM, konferansta en az 10 milyar dolar yardım sağlanmasını hedefliyordu.

Suriye'deki insani krizin aşılması için 1 milyar 700 milyon euro yardım taahhüdü veren Almanya, en fazla destek sağlayan ülke oldu. ABD yaklaşık 600 milyon dolar, İngiltere de yaklaşık 281 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu. AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise 2021 ve 2022 yılları için Birlik kasasından 560'ar milyon euro yardım taahhüt ettiklerini duyurdu.

Konferansın ardından açıklama yapan AB Komisyonu'nun Kriz Yönetimi'nden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, toplanan yardımın 4 milyar 400 milyon dolarının bu yıl için öngörüldüğünü, geriye kalan 2 milyar doların ise 2022'de kullanılacağını belirtti. AB tarafından verilen bilgilere göre, konferansta uluslararası finans kuruluşları da 7 milyar dolarlık düşük faizli kredi sözü verdi.

BM ve AB tarafından ortaklaşa düzenlenen iki günlük video konferansa yaklaşık 50 ülkeden 77 temsilci katıldı.

BM 10 milyar dolar yardım hedefliyordu

BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres, konferansta "Suriyelilerin 10 yıl boyunca ölüm, yıkım, yerlerinden edilme ve yoksulluk" yaşadığını hatırlatarak, çatışmaların azalmasına rağmen durumun kötüleştiğini belirtti. Gutterres, 13 milyondan fazla Suriyeli'nin geçen yıla kıyasla yüzde 20 daha fazla insani yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Buna rağmen, geçen yıla kıyasla konferansta daha az yardım taahhüt edildi. 2020 yılında yapılan yardım konferansında yaklaşık 6 milyar 900 milyon euro taahhüt edilmişti.

Suriye'ye insani yardım için beşinci kez düzenlenen konferans öncesinde, BM yaklaşık 10 milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıklamıştı. Yerlerinden edilen milyonlarca Suriyeli'nin koronavirüs salgını nedeniyle daha da zorlaşan koşullarına işaret eden BM, Suriye'ye insani yardım için 4 milyar 200 milyon dolara, komşu ülkelere giden Suriyeli sığınmacılar için de 5 milyar 800 milyon dolara ihtiyaç olduğunu bildirmişti.

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Kendi ülkesinde "mülteci" gibi yaşayan Suriyeliler

Oxfam: Suriyelilerin sesini duymadılar

Yardım kuruluşu Oxfam ise taahhüt edilen yardım miktarından hayal kırıklığı duyduğunu açıkladı. Oxfam'dan yapılan açıklamada, "Bağışta bulunanlar, evlerini terk etmek zorunda kalan ve 10 yıldır devam eden savaşta hayatları altüst olan milyonlarca Suriyeli'nin sesini duymadı" denildi.

Açlık sorunu hızla büyüyor

BM verilerine göre Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı açlık çekiyor, yüzde 90'ı yoksulluk içinde ve 2,4 milyon çocuk okula gidemiyor. Gıda yardımına muhtaç insan sayısının bir yılda ikiye katlandığı belirtiliyor. Aradan geçen zamanda ülkenin geniş kesimlerini kontrolü altına alan Beşar Esad yönetimi ise ülkenin yeniden imarını finanse edecek mali kaynağa sahip değil.

Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından beri 388 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. BM verilerine göre 6,7 milyon kişi ülke içinde yer değiştirmek zorunda kalırken 6,6 milyon kişi de yurt dışına kaçtı. Yurt dışına kaçan Suriyelilerin 5,6 milyonu Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi komşu ülkelerde bulunuyor. Türkiye, 3,6 milyon kişiyle en fazla Suriyeli barındıran ülke konumunda.

AFP, Reuters/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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