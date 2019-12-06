 Suriye: Türkiye, ABD ve İsrail’in komplosuyla karşı karşıyayız | DÜNYA | DW | 23.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Suriye: Türkiye, ABD ve İsrail’in komplosuyla karşı karşıyayız

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye, ABD ve İsrail’i komploculukla suçladı.

Suriye ve Rusya dışişleri bakanları Velid Muallim ve Sergey Lavrov

Suriye ve Rusya dışişleri bakanları Velid Muallim ve Sergey Lavrov

Suriye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye, ABD ve İsrail'i Şam'ın terörle mücadele çabalarını engellemek için komplo içinde olmakla suçladı.

Şam'da düzenlenen 12'nci Suriye-Rus Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknik İşbirliği Ortak Komitesi çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi öncesinde konuşan Muallim, "ABD, Türkiye ve düşman İsrail, Suriye'nin terörle mücadelesini, özellikle de El Nusra'ya karşı mücadeleyi engellemek için ülkemize karşı komplo kurmaya devam etmektedir" diye konuştu.

Suriye'nin, "ülkenin kuzeyinde  Türkiye'nin saldırganlığı ile karşı karşıya bulunduğunu" söyleyen Muallim, ayrıca ABD'nin Suriye petrolünü metodik olarak yağmalama çabası içinde olduğunu, birkaç gün önce Humus'taki petrol tesislerine saldırmak üzere İHA'lar gönderdiğini kaydetti. Muallim, İsrail'in de Pazar akşamı Şam ve çevresine roket saldırıları düzenlediğine işaret etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise iki ülke arasında ilişkilerin dinamik bir şekilde geliştiğini belirterek terör örgütlerini tamamen yok etme amacıyla yürütülen savaşta devam eden koordinasyon ve işbirliğinin ikili işbirliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Suriye'nin istikrarı yeniden kurma, yeniden imar ve büyük ekonomik projeler başlatma noktasına doğrı bir geçiş döneminde olduğunu belirten Lavrov, uluslararası camiaya Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönme süreçlerine yardım etmeleri ve insani yardımların planlamasında Suriye'deki tüm gelişmeleri göz önünde bulundurmaları çağrısı yaptı.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan: 80 bin İdlibli Türkiye sınırına göç halinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ordusunun operasyonlarını yoğunlaştırdığı İdlib'den kaçan sivillerin sınıra doğru göç ettiğini açıkladı ve Türkiye'nin bu yükü tek başına üstlenmeyeceği uyarısında bulundu. (23.12.2019)  

Rusya ve Çin'den Suriye'ye insani yardım planına veto

Türkiye ve Irak sınırındaki üç nokta üzerinden Suriye’ye sınır ötesi insani yardımlara bir yıl devam edilmesini öngören tasarı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Çin engeline takıldı. (21.12.2019)  

Gözlemevi: Suriye'deki saldırılarda çok sayıda sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk birlikleri ve Türkiye destekli milislerin topçu ateşi sonucunda Tel Rıfat’ta en az 9 sivilin, Suriye ve Rusya’nın hava saldırılarında ise İdlib’de en az 15 sivilin öldüğünü duyurdu. (02.12.2019)  

Benzer içerik

Sergei Lawrow russischer Außenminister

Lavrov: Kürt sorunu tüm bölge ülkeleri için bir "bomba" 06.12.2019

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir konferansta yaptığı açıklamada "Kürt sorunu bölgedeki tüm ülkeler için gerçekten bir bomba" dedi. Lavrov Suriyeli Kürtlere Suriye rejimiyle diyalog çağrısı yaptı.

USA, Washington: Donald Trump und Erdogan

Ünlühisarcıklı: Türkiye sağlı sollu kroşe yiyor 18.12.2019

Türkiye-ABD ilişkilerine Kongre‘den geçen ve sırada bekleyen yaptırımlar damgasını vurdu. Trump gerçekten Türkiye’yi korumaya çalışıyor mu, kapsamlı yaptırımlar yasalaşır mı? Uzmanlar DW Türkçe’ye değerlendirdi.

Türkei Außenministerium Ankara

Türkiye’den Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin yaptırım tasarısına tepki 12.12.2019

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Türkiye’ye yaptırımlar öngören tasarısına Ankara tepki gösterdi. Açıklamada, tasarı “milli güvenliğimizle ilgili egemen kararlarımıza saygısızlığın yeni bir tezahürüdür” denildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Suriye ve Rusya dışişleri bakanları Velid Muallim ve Sergey Lavrov

Suriye: Türkiye, ABD ve İsrail’in komplosuyla karşı karşıyayız

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye, ABD ve İsrail’i komploculukla suçladı.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  