Suriye Türkiye üzerinden insani yardımların süresini uzattı

Suriye, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'nin iki sınır kapısı üzerinden ülkeye BM insani yardımlarının ulaştırılması için verdiği izni üç ay daha uzattı.

Suriye, 6 Şubat'a meydana gelen, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin ardından Türkiye'nin iki sınır kapısı üzerinden ülkenin kuzeyine insani yardımların ulaştırılması için verdiği izni üç ay daha uzattı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Eri Kaneko New York'ta yaptığı açıklamada, Şam yönetiminin verdiği kararla ilgili olarak, "Suriye'nin Babüsselam (Öncüpınar) ve Al Rai (Çobanbey)) sınır kapılarının kullanım iznini 13 Kasım'a kadar uzatmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Temmuz ayından beri kapalı olan Cilvegözü (Babül Hava) sınır kapısının açılması için de görüşmeler sürüyor. BM sözcülerinden Farhan Haq gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu konudaki bütün sorunların açıklığa kavuşturulması için Şam yönetimiyle birlikte çalışıyoruz" dedi. Sözcü, Suriye'ye yardımları sürdürmek istediklerinin altını çizdi. Suriye'ye BM insani yardımları 2020 yılından bu yana sadece Cilvegözü sının kapısı üzerinden ulaştırılıyordu. Ancak 6 Şubat depremlerinde Suriye'de 6 bin kişinin yaşamını yitirmesi sonrasında ülkeye yeterince insani yardım yapılamadığı eleştirilerinin dile getirilmesi üzerine Suriye, Türkiye'nin Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapılarından da yardım yapılmasına üç aylığına izin verme kararı aldı. Mayıs ayında dolan izin süresi üç ay daha uzatıldı.

BM: Dört milyon Suriyeli yardıma muhtaç

BM'nin verdiği bilgilere göre Suriye'nin kuzeyinde, ağırlıklı olarak muhaliflerin yaşadığı bölgelerde dört milyon insan gıda, su ve tıbbi desteğe ihtiyaç duyuyor. BM, insani yardımlarının yüzde 85'inin Cilvegözü sınır kapısı üzerinden yapıldığının altını çiziyor. Bu kapı, Suriye rejiminin denetimi olmadan BM yardımlarının Türkiye üzerinden Suriyelilere ulaştırabileceği tek nokta olma özelliğine sahip. Cilvegözü sınır kapısından Suriye'ye yardım ulaştırılmasını sağlayan BM misyonunun görev süresi 2014 yılından beri altı aylığına yenileniyordu. Ancak Rusya Temmuz ayında, BM Güvenlik Konseyi'nde yardım misyonunun süresinin uzatılmasını öngören karar tasarısını veto etti.

AFP, DW / HT,EC

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