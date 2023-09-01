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PolitikaSuriye

Suriye'nin güneyinde Beşar Esad karşıtı gösteriler

1 Eylül 2023

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ve Dera'da, Devlet Başkanı Beşar Esad'a istifa çağrısı yapılan protesto gösterileri düzenlendi.

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Ellerinde Dürzü bayrakları ile Beşar Esad rejimine karşı protesto gösterisinde bulunan eylemciler - (27.08.2023)
Süveyda'da 27 Ağustos'ta düzenlenen gösteride protestocular Dürzü bayrakları açtıFotoğraf: Suwayda24/AP/picture alliance

Suriye'de ekonomik krizi protesto için iki hafta önce başlayan gösteriler Cuma günü de devam etti. Ülkenin güneyinde Dürzi topluluğunun ağırlıklı olarak yaşadığı Süveyda'da yüzlerce kişi hayat pahalılığı ve zamları protesto etti. "Beşar Esad git, özgür Suriye" sloganları atan göstericiler, "Suriye çiftlik biz ise koyun değiliz" yazılı afişler taşıdı.

Bugün Süveyda'nın yanı sıra gösterilerin sıçradığı Dera vilayetinde de protestolar vardı. Suriye iç savaşının fitilini ateşleyen Esad karşıtı ilk protestolar, Dera'da başlamıştı. Dera'da bugünkü gösterilerde Suriye'deki isyanın simgesi olan üç yıldızlı bayrağın yanı sıra Esad'ın yakın destekçisi İran'ın Suriye'deki rolünü eleştiren afişler açıldı. Suriye güvenlik güçlerinin kontrolündeki diğer bölgelerde yaşayanlar ise daha gizli protesto yöntemlerine başvurdu. Rejim karşıtı aktivistlerin sosyal medya hesaplarında, Suriye'nin batısındaki Tartus kentindeki vatandaşların, "Suriye bize ait, iktidardaki Baas Partisi'ne değil" yazdığı kartpostallar paylaşıldı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad
Beşar EsadFotoğraf: via REUTERS

Suriye, para biriminin değer kaybettiği derin bir ekonomik kiz yaşıyor. Ülkede geçen ay dolar/SL (Suriye Lirası)  paritesi 15 bin seviyesine yükseldi. Suriye'de 2011 yılında, iç savaş başlamadan önce 1 dolar 47 Suriye lirasına tekabül ediyordu.  

Süveyda'da ekonomik krizi protesto için yapılan gösteriler, Ağustos ayında rejimin yakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı üzerine başladı. Rejimin bu kararının ardından akaryakıt fiyatları yükselirken, zaten ekonomi sıkıntı içinde olan vatandaşlar sokağa çıkarak yolları trafiğe kapattı. Dürzi topluluğunun yoğun olarak yaşadığı Süveyda, iç savaş süresince Esad rejimini desteklemiş ve savaş burada ülkenin diğer bölgelerinde olduğu kadar hissedilmemişti. Ancak ekonomik kriz derinleştikçe burada vatandaşlar arasında memnuniyetsizlik arttı.

Bugün yapılan gösteriye katılım, Dürzi yönetimi arasında protestolar konusunda görüş ayrılıkları bulunmasına rağmen yüksek oldu. Dürzi topluluğundaki bazı şeyhler göstericilerin Esad'a yaptığı istifa çağrılarını eleştirmiş ve sosyo ekonomik koşulların iyileştirilmesinin ancak "diyalogla" mümkün olacağını savunmuştu.

 

rtr / HT,ET

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