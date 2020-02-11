Suriye ordusundan Türkiye'ye çağrı: Saldırıları durdur

Suriye ordusu Salı günü yaptığı açıklamada, rejim birliklerinin Suriye'nin kuzeybatısına doğru ilerleyişini engellemek için Türkiye'nin düzenlediği saldırılara son vermesini istedi. Açıklamada, rejimin Suriye'nin kuzeybatısında isyancıların elindeki son bölgelerde kontrolü sağlamaya çalıştığı vurgulandı.

Ankara'yı gerginliği tırmandırmakla suçlayan Suriye ordusu, Rusya destekli Devlet Başkanı Beşar Esad'ın isyancılara karşı başarı elde ederken Türkiye'nin Halep çevresine ve İdlib'e takviye birlikler göndererek egemenlik haklarını ihlal ettiğini savundu.

Çatışmalar devam ediyor

İdlib'de son bir haftada 13 Türk askerinin hayatını kaybetmesine neden olan çatışmalar hız kesmiyor. Ankara'nın desteklediği Suriyeli muhaliflerin Türk topçusunun desteğiyle hükümet güçlerine yönelik karşı taarruz başlattığı bildirildi. Reuters'a bilgi veren bir Türk yetkili, Ankara destekli milislerin Serakib yakınlarında kaybedilen bölgeye topyekûn bir saldırı başlattığını ve milislerin kaybedilen alanları geri alabileceğini söyledi.

İdlib‘de 13 askerin hayatını kaybetmesine yol açan Suriye hükümet güçlerinin saldırılarının bugün de sürdüğü ve Türkiye'nin gözlem noktaları yakınlarına taciz ateşi açıldığı bildirildi.

İdlib'de çatışmaların devam ettiği bildiriliyor

Erdoğan: Bedelini çok ağır ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'de Türk askerlerine yapılan saldırılara ilişkin "bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler" dedi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Erdoğan AKP'nin yarınki meclis grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dayaptığı açıklamada Suriye'de "Rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu'nun açıklaması öncesinde Kremlin'den yapılan açıklamada İdlib vilayetinde Rus ve Suriye birliklerine yönelik tüm saldırıların durdurulması talep edilmişti.

Helikopter düşürüldü

Diğer yandan Türk Milli Savunma Bakanlığı, İdlib vilayetindeki An Nayrab'dan Suriye ordusunun çıktığının ve bir helikopterin düşürüldüğünün öğrenildiğini bildirdi.

Reuters haber ajansı da Suriye ordusuna ait bir helikopterin Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalifler tarafından İdlib vilayeti yakınlarında düşürüldüğünü kaydetti. Reuters'a konuşan Suriyeli iki muhalif komutan, helikopterin İdlib kentinin güneyinde düşürüldüğünü söyledi.

Reuters / SSB,BK,HS,JD

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