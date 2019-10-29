 Suriye ordusu Türkiye sınırına konuşlandı | DÜNYA | DW | 14.11.2019

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DÜNYA

Suriye ordusu Türkiye sınırına konuşlandı

Suriye askerlerinin Türkiye sınırına konuşlanma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı. Haseke vilayetinde sınıra yakın altı köyde kontrol noktalarının oluşturulduğu bildirildi.

Syrien syrische Soldaten bei Manbij, Aleppo (picture-alliance/Photoshot/A. Safarjalani)

Suriye ordusu, Türkiye sınırında Haseke vilayeti içindeki 200 kilometrelik alanda konuşlanma işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, Suriye askerlerinin batıda Resulayn'ın kuzeydoğu kırsalı ile doğuda El Malikiye kırsalındaki Ayn Divar arasında konuşlandığı bildirildi. Suriye askerlerinin altı köyde kontrol noktası kurduğu da kaydedildi.

SANA muhabirine dayandırılan haberde Türk ordusu ve Türkiye'ye bağlı milislerin topçu ateşi, orta ve ağır silahlar ve havan toplarıyla hedef aldıkları Resulayn kırsalında El Erişa köyünü ele geçirdiği bildirildi. Haberde "Türk rejimi tarafından desteklenen terör örgütlerinin yerli halka saldırılarını sürdürdüğü, Haseke'nin kuzeybatı kırsalında yağmalamalar olduğu" ifadelerine yer verildi.

SANA haberinde ayrıca Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtının başladığı 9 Ekim tarihinden bu yana Haseke vilayetinin kuzey kırsalında 19 bin 776 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de 22 Ekim tarihinde imzalanan mutabakat muhtırası, Barış Pınarı Harekât bölgesi dışında kalan sınır bölgesine Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının girmesini ve YPG unsurları ile silahlarının, sınırdan itibaren 30 kilometre dışına çıkarılmasını öngörüyordu.

DW/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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