Suriye ordusu: Menbiç'e girdik

Suriye ordusu, Cuma günü yaptığı açıklamayla askeri güçlerinin Türkiye sınırı yakınlarındaki Menbiç'e girdiğini duyurdu. Ordunun açıklaması, YPG'nin Şam rejiminin Menbiç'te kontrolünü devralmaya çağırmasından kısa süre sonra geldi. Açıklamada, ordunun tüm Suriye vatandaşlarının ve bölgede bulunan diğerlerinin tam güvenliğinin garantörü olduğu belirtildi. Suriye güçlerinin, ABD askerinin de bulunduğu kentin ne kadarlık bir bölümüne yayıldığı henüz bilinmiyor.

Rusya memnun

Rusya Suriye ordusunun Menbiç’e girmesine olumlu tepki verdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın Suriye’deki Kürt bölgelerinin Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin kontrolüne geçmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

YPG'nin çağrısı

Suriyeli Kürtlerin milis gücü YPG Şam hükümetine çağrıda bulunarak, Menbiç kentinde kontrolünü devralmasını ve Türkiye'nin "operasyon tehditlerine" karşı korumasını istemişti. Bölgedeki güçlerinin IŞİD'le savaşmak amacıyla bir süre önce Suriye'nin doğusuna kaydırıldığını bildiren YPG açıklamasında, "Bu nedenle bağlı olduğumuz Suriye hükümetini, askeri güçlerini göndererek bölgeyi devralmaya ve Türkiye'nin tehditlerine karşı Menbiç'i korumaya davet ediyoruz" ifadesi yer aldı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin Perşembe günü Suriye ordusunun son iki gündür Menbiç yakınlarına birlik ve askeri araç kaydırdığını açıklamıştı. Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman, bölgeye gönderilen Suriye birliklerinin amacının, YPG ile Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplar arasında hata oluşturmak olabileceğini söylemişti.

YPG'nin, Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelere askeri operasyon yapacağı uyarısında bulunan Türkiye karşısındaki endişeleri, ABD'nin bölgeden asker çekme kararının ardından daha da artmıştı.

Ankara, IŞİD'e karşı ABD desteğiyle oluşturulan Suriye Demokratik Güçleri'nin büyük çoğunluğunu oluşturan YPG'yi terör örgütü olarak görüyor.

Moskova'daki görüşmeler

Geçen hafta Moskova'yı ziyaret eden Suriyeli Kürt liderlerden Aldar Halil, Perşembe günü Reuters'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın Şam'ı egemenlik görevini yerine getirmeye iteceğini umduğunu söylemişti. Halil, "Rusya ve rejimle olan temaslarımızın amacı kuzey sınırını koruyacak açık mekanizmalar bulmak için. İstikrarın sağlanması konusunda Rusya'nın önemli bir rol oynamasını istiyoruz" demişti.

Aynı heyette yer alan Badran Jia ise "Bu bölgelerdeki sınırları korumak Suriye hükümetinin sorumluluğunda ve şuanda bu görüşülüyor" diye konuşmuştu.

Şam yönetimiyle bu yıl görüşmeler yapan Suriyeli Kürt siyasetçi İlham Ahmed, rejimle iletişimin hiçbir zaman kesilmediğini belirtmişti. Yeni bir girişim başlatma aşamasında olduklarını söyleyen Ahmed, "Suriye vatandaşlarının itibarının korunması amacıyla bir siyasi uzlaşı oluşturulması için rejimi her anlamda baskı altına alacağız" demişti.

rtr,dpa/GY,BÖ

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