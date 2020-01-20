Suriye ordusu İdlib'de ilerliyor

Suriye ordusunun, muhaliflerin son kalesi olan İdlib vilayetinde devam ettiği operasyonda, stratejik öneme sahip Maraat el Numan ilçesinde kontrolü sağladığı bildirildi.

Türkiye sınırına yakın mesafedeki İdlib vilayetinin büyük bir bölümü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) örgütünün kontrolünde bulunuyor. Suriye ordusundan bir komutanın Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamaya göre, ordu birlikleri Maraat el Numan'a üç koldan girdi. Bölgede mayın ve patlayıcı maddelerin toplanmaya başladığı bilgisi verilirken HTŞ üyelerinin batıya doğru kaçtıkları belirtildi.

Maraat el Numan, Halep ve Şam kentleri arasında önemli bir bağlantı noktası konumunda. Haber ajansı dpa, görgü tanıklarının kentteki birçok kişinin dün gece saatlerinde bölgeden çıktıklarını anlattıklarını bildirdi. Son 48 saat boyunca bölgeye yönelik aralıksız hava saldırıları düzenlendiği ifade ediliyor.

İdlib vilayetinde, Rusya ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucunda 12 Ocak'ta ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak Şam yönetimi ve müttefiki Rusya, ateşkese rağmen "teröristlere" karşı operasyonların süreceğini duyurmuştu.

İdlib'den ayrılan siviller (11 Ocak 2020)

Türkiye'den uyarı

Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, "Ateşkes ilanına rağmen rejim, İdlib’de havadan ve karadan saldırılarla, masum sivilleri katletmeye, yüz binlerce insanın kış şartlarında evlerini zorla terk ve göç etmesine ve büyük bir insanlık trajedisine neden olmaya devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Bakanlık, Astana ve Soçi mutabakatları kapsamında oluşturulan gözlem ve kontrol noktalarını tehlikeye atacak her türlü girişime karşı en sert karşılığın verileceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'nin kuzeybatısındaki insani durumun oldukça "dramatik" olduğuna dikkat çekiyor. Salı günü yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon 700 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

BM, 2019 yılı Nisan ayında İdlib'e başlatılan operasyonlar nedeniyle 1500'ün üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık iki ay önce şiddetlenen operasyonlar nedeniyle ise 358 bin kişinin vilayetten kaçmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

DW, dpa/GA,HS

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