 Suriye ordusu İdlib′de hava saldılarını artırdı | DÜNYA | DW | 04.05.2019

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DÜNYA

Suriye ordusu İdlib'de hava saldılarını artırdı

Rusya'nın desteklediği Suriye ordusunun İdlib'de milislerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği operasyonlar sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırılarda 60'dan fazla sivilin öldüğünü duyurdu.

Idlib, Attentat des Assad-Regimes auf Wohngebiete in Syriens  (picture-alliance)

Saldırıların ardından İdlib'in güneyi, 3 Mayıs 2019

Rusya'nın desteklediği Esad rejimine bağlı Suriye ordusu, İdlib ve Hama'da milislerin kontrolü altında bulunan bölgelere düzenlediği hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Cumartesi günü milislerin kontrolü altında bulunan bölgelere en az 110 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bunun yanı sıra helikopterlerle en az 50 varil bombası atıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ikisi çocuk, en az altı sivilin bu saldırılarda yaşamını yitirdiği belirtildi. Cuma sabahından bu yana düzenlenen hava saldırılarında 22 sivilin hayatını kaybettiği ve 60'dan fazla sivilin yaralandığı kaydedildi. Gözlemevi, saldırılarda son beş güç içinde hayatını kaybedenlerin sayısının 69'a yükseldiğini açıkladı. 

Birleşmiş Milletler (BM) bölgesel insani yardım koordinatörü, saldırılarda okul, sağlık merkezleri ve sivillerin yerleşim bölgelerinin de vurulduğunu açıkladı. BM temsilcisi, Cumartesi günkü saldırıların hükümetin son 15 aydır gerçekleştirdiği en yoğun varil bombası saldırısı olduğunu söyledi.

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SANA: Cihatçılar hedef alınıyor

Suriye resmi haber ajansı SANA ise hükümet güçlerinin hedefinde El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam olduğunu duyurdu. SANA, ordunun İdlib'in güneyi ve Hama bölgesinde cihatçıların bulunduğu yerlere saldırı düzenlediğini kaydetti.

Suriye'de muhaliflerin son kalesi olarak değerlendirilen İdlib'de, Türkiye ile Rusya arasında Eylül ayında varılan mutabakat çerçevesinde ateşkes sağlanmıştı. Esad yönetimi ise Cumartesi günü İdlib'e tank, zırhlı personel aracı ve yüzlerce asker gönderdi.

Muhaliflerin sözcüsü Naci Mustafa, Reuters'a yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun Hama vilayetine bağlı Kalat El-Madık'taki saldırıları püskürttüklerini kaydetti. Mustafa, Türkiye destekli muhaliflerin Suriye ordusuna karşılık verdiğini de sözlerine ekledi. Mustafa, "rejimin ilerleme kaydetmeyi başaramayacağını" söyledi.

Bölgedeki en güçlü grup, terör örgütü kabul edilen Heyet Tahrir Şam (HTŞ). Ancak bölgede HTŞ'nin dışında Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi de bulunuyor.

Ankara: YPG Türk askerini öldürdü

Öte yandan, omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolü altında bulunan Tel Rıfat bölgesinde de Cumartesi günü bir Türk askerinin YPG saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) topçu ateşiyle misillemede bulunduğu belirtildi. Saldırının tam olarak nereye yapıldığına ilişkin bir bilgiyse aktarılmadı.

Türkiye geçen aylarda da Tel Rıfat bölgesine topçu ateşinde bulunmuştu. Tel Rıfat, Türkiye destekli muhaliflerin kontrolü altında bulunan Afrin'in 20 kilometre doğusunda yer alıyor.

Mart ayında Ankara, Türkiye ve Rusya güçlerinin Tel Rıfat'ta ilk "bağımsız ve koordine" devriye faaliyetini gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

AP,rtr/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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