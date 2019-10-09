Suriye operasyonunun bilançosu ağırlaşıyor

Suriye'ye yönelik harekatın bilançosu ağırlaşıyor. Dün Suruç'taki sivillere yönelik olarak düzenlenen havan mermili saldırıda can kaybı arttı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine Suriye'nin Ayn el Arab bölgesinden düzenlenen havan saldırısında Çaykara köyünde havan mermilerinin isabet etmesi sonucu muhtar Halil Yağmur ile Şıh Güzel isimli vatandaşın yaşamını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan İsmail Taşkın'ın da hayatını kaybetmesiyle Suruç'taki sivil ölü sayısı üçe çıktı. Saldırıda beş kişi de yaralandı.

Mardin’in Nusaybin ilçesine Suriye'deki YPG güçleri tarafından düzenlenen havan mermili saldırıda sekiz kişi yaşamını yitirmiş 35 kişi yaralanmıştı. İlçe merkezinde farklı noktalara düştüğü belirtilen havan mermilerinin Suriye tarafında YPG kontrolündeki bölgeden atıldığı bildirildi.

Dört askerin ölüm haberi geldi

Milli Savunma Bakanlığı, İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in 11 Ekim tarihinde Barış Pınarı harekat bölgesinde; Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen ve Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in de Zeytin Dalı harekat bölgesindeki üs bölgesine YPG tarafından düzenlenen havan saldırısında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan ayrı bir açıklamada ise YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sivil ölüm iddiaları yalanlandı. Açıklamada, TSK'nın Kamışlı ve Derik'te sivil halkı hedef aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı, bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmadığı kaydedildi.

Böylelikle 9 Ekim saat 16.00'da başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'den düzenlenen YPG saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 18'e yükselirken toplam dört Türk askeri yaşamını yitirdi.

Gözlemevi: Suriye'nin kuzeyinde bugün 10 sivil öldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Türk birliklerinin askeri harekâtı nedeniyle Cumartesi günü Suriye’nin kuzeydoğusunda 10 sivilin öldüğünü açıkladı. Askeri harekâtın başladığı Çarşamba gününden bu yana bölgede ölen sivillerin sayısının 28 olduğu belirtildi. Gözlemevi, Resulayn ve Telabyad’a yönelik hava saldırılarında en az yedi kişinin öldüğünü duyurdu. Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kamışlı’da da top ateşi nedeniyle en az üç kişinin öldüğü kaydedildi.

"Kamışlı'da beş IŞİD'li kaçtı” iddiası

Diğer yandan YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Kamışlı'da kalabalık bir semtte patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettiğini, olayda üç sivilin yaşamını yitirdiğini, dokuz kişinin yaralandığını bildirdi.

Kürt özerk bölgesinin güvenlik birimi Asayiş'ten yapılan açıklamada saldırının, harekatla ilgili haber yapmak üzere bölgeye giden gazeteci ve sivillerin içeride bulunduğu sırada bir restoranda meydana geldiği kaydedildi.

AFP haber ajansı, saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini duyurdu.

SDG ayrıca Kamışlı'da bir cezaevinden beş IŞİD'linin kaçtığını duyurdu. Cezaevinin öncesinde Türk topçu atışlarına hedef olduğu iddia edildi.

DW,DHA,AFP,dpa/BK,BÜ,TY

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