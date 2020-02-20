 Suriye Milli Ordusu Serakib′i geri aldı | DÜNYA | DW | 27.02.2020

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DÜNYA

Suriye Milli Ordusu Serakib'i geri aldı

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu İdlib'de, M4 ve M5 otoyollarını birleştiren stratejik öneme sahip Serakib kasabasını geri aldığını duyurdu.

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Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu stratejik öne sahip Serakib kasabasını geri aldığı bildirildi. Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Naci Mustafa "Serakib Esad'ın çetelerinden tamamen kurtarıldı" dedi. Suriyeli silahlı muhalif gruplardan başka kaynaklar da bu bilgiyi doğruladı.

Suriye ordusu yaklaşık üç hafta önce Serakib'i silahlı muhalif grupların elinden almayı başarmıştı. Ülkenin dört büyük kentini, Şam, Humus, Hama ve Halep'i birbirine bağlayan M5 ve Akdeniz kıyısındaki önemli liman kenti Lazkiye'ye giden M4 otoyolu Serakib üzerinde birbiriyle buluşuyor. Rejim açısından otoyolların geri alınması ülkenin ekonomisini yeniden canlandırmak açısından büyük önem taşıyor.

  • Syrien Idlib | Kind beobachtet wie Familienmitglieder habgüter von einem LKW Laden (Getty Images/AFP/A. Watad)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Aileler çatışmalardan kaçıyor

    Suriye birlikleri, ülkenin son isyan kalesinde operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bölgedeki süregelen şiddeti ve insanların yerinden edilmesini Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, “21'inci yüzyılın en büyük insani felaketi olarak” adlandırdı. Çocuklar ise bu felaketten en çok etkilenenler.

  • Syrien Flucht aus Idlib (picture-alliance/AA/M. Said)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra görülen en büyük göç hareketi

    Son üç ayda neredeyse 900 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, Birleşmiş Milletler sözcüsü bu sayının yüzde 80'ini kadınlar ve çocuklar oluşturduğunu söylüyor. Sadece Şubat ayında 300 bin kişi yerinden edildi. Bu durumun İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra görülen en büyük sivil göç hareketini yarattığı belirtiliyor.

  • Syrien Notunterkunft in Idlib (picture-alliance/AA/H. Harrat )

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Öldürücü soğuklar

    Türkiye sınırında karlar altındaki mülteci kamplarında öldürücü soğuklar ve kötü hayat koşulları yedi çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Çocuklara yardım örgütü Save The Children, ailelerin ısınabilmek için ne bulursa yaktığını belirtirken örgüt ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı.

  • Türkei Grenze zu Syrien (picture-alliance/AA/C. Genco)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Operasyonlar devam ediyor

    Türk askeri birlikleri, Rusya tarafından desteklenen Suriye ordularının bölgeyi ele geçirmek amacıyla operasyonlarını artırmasıyla çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeye doğru harekete geçti. 13 Türk askerinin bölgede yaşamını yitirmesinin ardından, ateşkesi sağlamak için atılan diplomatik adımlar hız kesti.

  • Syrien Flucht aus Idlib (picture-alliance/AA/M. Said)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Varış yeri olmayan yolculuk

    Esad’ın, Halep kentine kadar uzayan stratejik önemdeki M5 karayolunu geri almak için düzenlediği saldırılar uzun zamandır planlanıyordu. Rusya’nın, Suriye güçlerine bu güzergahdaki kentlerin ele geçirilmesine yardım etmesinin ardından batı Halep’teki çatışma 43 binden fazla insanın Türkiye sınırına doğru harekete geçmesine neden oldu.

  • Syrian, Russian airstrikes kill 17 civilians in Idlib (picture-alliance/AA/I. Dervis)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Hedef gözetilmeden düzenlenen saldırılar

    Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Rupert Colville, Rusya ve Suriye ordularının kamplara, hastahanelere ve okullara yaptığı saldırıların hepsinin kaza eseri olamayacağı görüşünde. BM'nin verilerine göre bu yılın başından beri bölgede 299 kişi hayatını kaybetti ve can kayıplarının yüzde 93’üne Suriye hükümeti ve müttefiklerinin düzenlediği saldırılar yol açtı.

  • Syrien Notunterkunft in Idlib (picture-alliance/dpa/A. Alkharboutli)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Güvenlik arayışı

    BM Yüksek Komiseri Michelle Bachelet bölgede hiçbir evin artık güvende olmadığını ve kampların da çatışmalardan kaçan binlerce insan için yeterli olmadığını söyledi. Birçok kişi, başka yerlerde şansını denemek için kampları terk ediyor. Bachelet, sivillerin kaçabilmeleri için insani koridorlar oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

  • Syrien Notunterkunft in Idlib (picture-alliance/AA/M. Said)

    Suriye: İdlib kırılma noktasına yaklaşıyor

    Gidebilecekleri bir yer yok

    Türkiye’de halihazırda 3 buçuk milyon Suriyeli yaşıyor ve Türkiye, Suriye’den yeni bir göç dalgasını engellemek için sınırları kapattı. Bu durumda İdlib halkının gidebileceği bir yer yok ve kaçanların 500 bini çocuk.


Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de iki Türk askerinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; bir adet hava savunma füze sistemi, bir adet ZU-23 uçaksavar, bir adet Tanksavar, üç tank, bir mühimmat aracı, iki iş makinesinin imha edildiği, üç tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ölen askerlerin İstihkâm Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş olduğu belirtildi.

DW, AFP, Reuters / EC, GA

©Deutsche Welle Türkçe

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