Suriye: Mültecilerin dönüşü birinci önceliğimiz

Suriye hükümeti ülkedeki iç savaş nedeniyle başka ülkelere kaçan vatandaşlarının güvenli bir şekilde Suriye'ye dönmelerini sağlayacakları taahhüdünde bulundu. Şam yönetimi mültecilerin dönüş sürecini kolaylaştırmak için Batılı ülkelere yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, mültecilerin dönüşünün Şam'ın birinci önceliği olduğunu belirterek ön koşul koyulmadığı takdirde Suriye'nin dış yardıma açık olduğunu kaydetti.

Kamu İdaresi Bakanı Hüseyin Mahluf ise yetkililerin hastanelerin, okulların ve diğer altyapının yeniden inşası için çalıştığını söyledi. Şam'da uluslararası basına açıklama yapan Bakan Mahluf, hükümetin 5 binden fazla okulu, 250 hastaneyi onardığını ve ülke içinde yer değiştirenlerden 3 buçuk milyon kişinin evlerine döndüğünü söyledi.

"Ülkenin yeniden inşası ve kalkınması için mültecilerin dönüşü gerekli bir koşul" diyen Mahluf ayrıca, iç savaşın başladığı yedi yıl önce ekonomik ambargoları devreye sokan Batılı ülkelere seslenerek, yaptırımları kaldırmanın mültecileri evlerine dönmeye cesaretlendireceğini söyledi.

Rusya da daha önce benzer bir açıklama yaparak ABD'yi ve diğer Batılı ülkeleri Suriye'ye insani yardım göndermeye ve Suriye ekonomisinin yeniden inşasına katkı sağlamaya davet etmişti.

5 milyondan fazla Suriyeli başka ülkelerde

Rus ordusunun hava desteğiyle Suriye rejimine bağlı güçler son aylarda pek çok bölgede silahlı muhalifleri arka arkaya yenilgiye uğrattı. Silahlı grupların büyük çoğunluğu ülkenin kuzeyindeki İdlib'de çevrelenmiş durumda. Ülkenin büyük bölümünde çatışmalar sona erse de, başka ülkelere kaçan 5 milyondan fazla mültecinin bir çoğu Suriye'ye döndükleri takdirde zorunlu askerlik hizmetinden ya da rejime bağlı güçlerin misillemesinden korkuyor. Geri kalan kısmı ise evleri ve işyerleri yıkıldığı için dönmekte tereddütlü.

"Geri dönüşü teşvik etmek için henüz erken"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filipp Grandi, bir kaç gün içerisinde Suriye'yi ziyaret edeceğini mültecilerin dönüşüyle ilgili durumu yerinde inceleyeceğini söyledi. Grandi, "Dönüşleri teşvik etmek için henüz erken olduğunu düşünüyoruz. Suriye halen çok tehlikeli, birçok bölgede savaş var" diye konuştu. Grandi, kendi kararlarıyla dönmek isteyenler olduğu takdirde o insanlara nasıl yardım edebileceklerine bakacaklarını da ifade etti.

Suriye'nin Lübnan sınırında mültecilerin dönüşünü organize etmek için oluşturulan kontrol noktalarından sorumlu Rus askeri yetkili Ruslan Nigmatulin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrol noktalarının 1 Ağustos'ta açılmasından bu yana 5 bin mültecinin ülkeye geri döndüğünü söyledi. Nigmatulin, kimlikleri olmayan mültecilere kontrol noktalarındaki memurlar tarafından hemen yeni bir kimlik sağlandığını ifade etti.

AP/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe