Suriye konferansında Türkiye'den Şam'la diyalog çağırısı

Yedinci Avrupa Birliği (AB) Suriye konulu destek konferansı Brüksel'de düzenlendi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 2011'den bu yana iç savaşın yıkıcı etkilerinin pençesinde olan ülkeye 2023 yılı içinde 1 milyar 500 milyon euroluk yardımın aktarılacağını, 2024 yılı için de 560 milyon euroluk bir yardımın daha yapılmasının planlandığını açıkladı. Yüksek Temsilci, iç savaşın yanı sıra geçen Şubat ayında yaşanan şiddetli depremlerin de derinden sarstığı ülkedeki durumu "korkunç“ olarak nitelendirdi.

2017 yılından bu yana "Suriye ve Bölgenin Geleceğini Destekleme" başlığıyla Suriyeli sığınmacılara en çok ev sahipliği yapan ülkeleri bir araya getiren konferansta Türkiye'den Şam yönetimiyle siyasi sürecin hızlandırılması çağrısı geldi. Türkiye'nin AB Daimî Temsilcisi Faruk Kaymakçı, "Deprem bize bir kez daha hatırlattı ki istikrarın oluşturulması ve siyasi sürecin hızlandırılması acildir" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Suriye'deki krizin sonlandırılmasına ilişkin iyimser olmadıklarını ifade etti. Fotoğraf: Olivier Matthys/Pool via REUTERS

Suriye'nin Arap Ligi'ne mayıs ayında yeniden kabul edildiğini, Arap ülkeleriyle Şam rejimi arasında normalleşme sürecinin başladığını ve Türkiye'nin de temas kurduğunu hatırlatan Borrell ise ülkedeki krizin sonlandırılmaları için iyimser olmadıklarını ifade etti. "Türkiye'nin Suriye rejimi ile temas yoluyla bazı endişelerini giderme çabalarını takip ettiklerini" belirten Borrell sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu söylememe izin verin, bu AB’nin seçeceği bir yol değil. Çok yakında bu çabaların Şam rejimini Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde Körfez ve Arap ülkeleriyle diyaloğa girmeye ikna edip etmediğini göreceğiz. Korkarım ki BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının tam ve kapsamlı bir şekilde uygulanmasından ve Suriye'deki krize kalıcı bir çözüm bulunmasından çok ama çok uzaktayız. Hatta ilerleme tamamen durmuş gibi görünüyor."

Yüksek Temsilci, Türkiye ile sınır ötesi yardım konusunda birlikte çalışmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

"Durum alarm verici"

Özellikle Suriye’nin kuzeyinde giderek ağırlaşan koşullar nedeniyle yardım örgütleri, uluslararası topluma daha fazla mali yardım teminatı çağrısında bulunuyor.

Almanya merkezli yardım örgütü Diakonie‘nin yöneticisi Martin Kessler, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkeye yapılan mali yardımın yetersiz olması nedeniyle yardımlarda kısıntıya gitmek zorunda kaldıklarını belirtti. Örgütün, geçen yıl bölgede ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin yalnızca yarısını temin edebildiği kaydedildi.

Uluslararası Kurtarma Komitesi de (IRC), Suriye’deki durumun alarm verici olduğuna dikkat çekti. Örgüt, insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının 2020’ye oranla yüzde 23 artarak 15 milyonu geçtiğini belirtti. On yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yerinden edilme, tırmanan enflasyon ve değer kaybeden para birimi nedeniyle ülke vatandaşlarının yüzde 90’ından fazlasının yoksulluk sınırında yaşadığı kaydedildi. IRC, giderek kötüleşen durum nedeniyle bir kez daha Suriye’ye ve Türkiye’nin aralarında olduğu milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan komşu ülkelere yapılan mali yardımların artırılması çağrısında bulundu.

ANKA, epd/ SÖ,TY

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