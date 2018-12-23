Suriye: İsrail Şam'da bir silah deposu vurdu

Suriye, gece saatlerinde İsrail'den başkent Şam'a atılan roketlerin büyük kısmının savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini, mühimmat deposuna isabet eden bir roketin ise üç askerini yaraladığını duyurdu. Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan bilgiye göre roketler Lübnan üzerinde uçan İsrail uçakları tarafından ateşlendi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Suriye'den atılan uçak savar roketinin engellenmesi amacıyla hava savunma sisteminin devreye girdiği belirtildi.

Olayı "İsrail saldırısı" olarak nitelendiren İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, "İsrail uçaklarından atılan roketler Şam'ın güney ve güneybatısında Hizbullah ve İran güçlerine ait silah depolarını vurdu" açıklamasını yaptı.

Lübnan'da Suriye sınırında yaşayan görgü tanıkları uçakların sesini duyduklarını aktarırken Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail uçaklarının ülkenin güneyinde ve doğusunda alçak uçuş yaptığını kaydetti. Lübnan ordusundan bir kaynak da Suriye'nin attığı roketlerin bazılarının Lübnan'ın doğusuna düştüğünü söyledi.

İsrail daha önce bir çok kez, Suriye'de İran'a veya Hizbullah örgütüne ait olduğunu iddia ettiği askeri hedefleri vurmuştu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Şam rejimine destek olan İran'ın Suriye'de askeri nüfuzunu genişletmesine izin vermeyeceklerini bildirmişti.

DW/GY,BK

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